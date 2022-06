Plisskën Festival | Ένα ατελείωτο πάρτι στην Τεχνόπολη

Ακολουθούν 6 highlights που δεν πρέπει να χάσετε από το φετινό line up του φεστιβάλ που θα διαρκέσει από 12 έως 13 Ιουνίου.

Caribou

Τα ψηφιακά, trippy ηχοτοπία του πολυπρόσωπου Καναδού παραγωγού/συνθέτη και headliner της πρώτης ημέρας του Plisskën θα κατακλύσουν το main stage του φεστιβάλ, σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα acts του καλοκαιριού. Το βραβευμένο στα Libera Awards "Suddenly" (Καλύτερος Dance/Electric δίσκος 2021) διαδέχτηκε το uptempo "You Can Do It", που, αν και κινείται σε πιο ποπ μονοπάτια, χάρισε πολλά χαμόγελα στο κοινό του. O κατά κόσμον Dan Snaith, με τη βοήθεια της μπάντας του και με ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό σόου, αποδεικνύει ότι, παρά τη μακρά πορεία του στην ηλεκτρονική σκηνή, δεν είναι απλώς ένας "βετεράνος".

Slowthai

Το αμφιλεγόμενο bad boy της Βρετανίας επέστρεψε το 2021 με το νέο άλμπουμ "Tyron" που περιέχει συνεργασίες με τον A$AP Rocky, τον Skepta και τον James Blake, μεταξύ άλλων. Ο αυθάδης MC κάνει hip hop με hardcore punk ύφος και βγάζει τη γλώσσα πότε στη βασίλισσα και τον Μπόρις Τζόνσον και πότε στην ακροδεξιά και την κουλτούρα της ακύρωσης. Το ώριμο τέκνο των Sex Pistols, του Stormzy και των πολιτικών μοντέρνας Αγγλίας είναι γνωστός για τις εκρηκτικές live εμφανίσεις του, στις οποίες βγαίνει από τα ρούχα του (κυριολεκτικά) και βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τα "άχαστα" acts της Δευτέρας 13/6.

