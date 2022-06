Patti Smith | Βγείτε στους δρόμους, εσείς είστε το μέλλον

Η Patti Smith βγήκε χθες σαν one-of-a-kind χίπισσα διανοούμενη ιέρεια στη σκηνή του Ηρωδείου, μαυροντυμένη, με την ασημένια κόμη της, χαιρέτησε τους πάντες με ένα "hello everybody" και ξεκίνησε να κινείται στον ρυθμό του Dancing barefoot. Μαζί της, κινηθήκαμε και όσοι βρισκόμασταν στις κερκίδες του ρωμαϊκού ωδείου. Λίγο μετά, ένας τρελός θαυμαστής τής φώναξε ότι την αγαπάει κι εκείνη του πέταξε ένα "Send me a picture". Ναι, η πρώην ένοικος του Hotel Chelsea, η δαφνοστεφανωμένη και πολιτικοποιημένη πανκ ρόκερ, παραμένει αιώνια νέα, ετοιμόλογη και χαρισματική.

Freedom, fucking freedom

Κάποια στιγμή έβαλε τα γυαλιά της, έκανε πάλι πλάκα με το κοινό λέγοντας "α, τώρα σας βλέπω" και απήγγειλε το Footnote to Howl του Allen Ginsberg, που γράφτηκε το 1955, δίνοντας το πρώτο πολιτικό στίγμα της συναυλίας και σχολιάζοντας με τον συγκλονιστικό αυτό τρόπο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

