Eat Chic | Γευστικές βόλτες στα νησιά!

Μικρά και μεγάλα νέα από τα ελληνικά νησιά καταφθάνουν διαρκώς και εμείς ταξιδεύουμε νοητά σε καταγάλανες θάλασσες, ατελείωτες χρυσές αμμουδιές και λαχταριστά καλοκαιρινά πιάτα. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σήμερα στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Ίο, την Κέρκυρα και την Κύθνο μέσα από τις γεύσεις του Αιγαίου, αλλά και του Ιονίου, παρέα με γνωστούς σεφ και όχι μόνο!

Μύκονος

Ftelia Pacha Mykonos για Open Beach εμπειρία με αέρα από Ibiza.

Μόλις πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ftelia Pacha Mykonos, η νέα open beach εμπειρία που συνδυάζει εξαιρετικό φαγητό και μουσική παγκόσμιας κλάσης σε ένα μοναδικό σημείο πάνω στην παραλία της Φτελιάς. Το εμβληματικό brand μουσικής και φιλοξενίας Pacha φέρνει τη διασκέδαση, τον ηδονισμό και την ελευθερία της Ίμπιζα στη Μύκονο με ένα καλοκαιρινό line up με παγκοσμίως διάσημους DJs, όπως Guy Gerber, Tale of us, Marco Carola, Solomun και κάθε Κυριακή ο resident DJ Kaz James. Καταλαμβάνοντας μια προστατευμένη άκρη στην βόρεια πλευρά της ακτής, το Ftelia Pacha Mykonos απλώνεται προς την αμμουδιά και στα διαφορετικά του επίπεδα προσφέρει εστιατόριο, δύο μπαρ και ένα όμορφο χώρο lounge. Οι ίδιοι αυτοί χώροι μεταμορφώνονται κάθε βράδυ από νωρίς έως τα μεσάνυκτα στον απόλυτο χώρο πάρτι. Το πιο σύγχρονο ηχοσύστημα που έχει εγκατασταθεί στο νησί και η μελέτη στον φωτισμό του χώρου δημιουργούν ένα φανταστικό περιβάλλον για χορό.

Δείτε περισσότερα στο madamefigaro.gr