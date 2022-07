Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2022 | H Julianne Moore θα είναι η νέα πρόεδρος της κριτικής επιτροπής

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Julianne Moore, θα είναι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Μέλη της επιτροπής θα είναι πολλοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες, όπως ο σκηνοθέτης και παραγωγός Mariano Cohn, που πέρυσι είχε παρουσιάσει την ταινία ‘Official Competition’ με την Penelope Cruz και τον Antonio Banderas, ο σκηνοθέτης Leonardo Di Costanzo, η Γαλλίδα σκηνοθέτης Audrey Diwan που κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι με τηνταινία ‘Happening’ το 2021, η Ιρανή ηθοποιός Leila Hatami, ο συγραφέας Kazuo Ishiguro και ο σκηνοθτέης Rodrigo Sorogoyen που έχει βραβευτεί με επτά Goya για το ‘The Candidate’.

H Moore έγινε η πρώτη Αμερικανίδα ηθοποιός που τιμήθηκε με κορυφαία βραβεία στο Βερολίνο – για την ταινία ‘The Hours’ το 2002, στη Βενετία – για το Far From Heaven το 2002 και τις Κάννες – για το Maps to the Stars το 2014. Πρόεδρος πριν από την σταρ ήταν ο Bong Joon Ho.

Η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ βραβεύει τα επίσημα βραβεία για τις εξής κατηγορίες: To Χρυσό Λιοντάρι για την καλύτερη ταινία, το Ασημένιο Λιοντάρι για τον καλύτερο σκηνοθέτη, το Coppa Volpi για την καλύτερη ηθοποιό, το Coppa Volpi για τον καλύτερο ηθοποιός, το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής για το καλύτερο σενάριο και το βραβείο Marcello Mastroianni για τον καλύτερο νεαρό ή καλύτερη νεαρή ηθοποιό. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.