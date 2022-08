Η Janet Yang είναι η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής που γίνεται πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Η διάσημη παραγωγός του Hollywood, Janet Yang, ψηφίστηκε ως η πρώτη Ασιάτισα Αμερικανίδα στην προεδρία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου από τα μέλη του οργανισμού. Η Yang είναι η τέταρτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο μετά την Fay Kanin, την Cheryl Boone Isaacs και την Bette Davis.

"Η Janet είναι μια φοβερά αφοσιωμένη ηγέτης με στρατηγική που έχει μια απίστευτη πορεία υπηρεσίας προς την Ακαδημία” είπε ο CEO Bill Kramer, τονίζοντας πως "είμαι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο στην Ακαδημία και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί της στο κοινό μας όραμα να υπηρετήσουμε τα μέλη, να τιμήσουμε την τέχνη και την επιστήμη του κινηματογράφου και να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά κινηματογραφιστών”.

Η 66χρονη παραγωγός είναι μια καταξιωμένη επαγγελματίας που έχει συναργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες όπως ο Oliver Stone και η Kathryn Bigelow. Μερικές από τις ταινίες στις οποίες έχει κάνει την παραγωγή είναι τα "The Joy Luck Club”, "The People vs. Larry Flynt” και το "Over the Moon”.