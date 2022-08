5 'νόστιμες' ταινίες και σειρές για το καλοκαίρι

Για τις βραδιές του καλοκαιριού που θα περάσετε χαλαρά μπροστά στην οθόνη με ένα Mojito δια χείρας προτείνουμε τη δική μας "άχαστη" πεντάδα ταινιών με αφηγηματική πλοκή που εστιάζει στην πολύπλευρη αντίληψη του χώρου των εστιατορίων και του κρασιού.

The Bear

Με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, το "The Bear" ακολουθεί την ιστορία του σεφ Κάρμεν Μπερζάτο, ο οποίος μετά από ένα σύντομο αλλά πολύ έντονο πέρασμα από τον κόσμο του fine dining, επιστρέφει στο Σικάγο για να αναλάβει το οικογενειακό σαντουιτσάδικο. Ο Μπερζάτο, σύμφωνα με το σενάριο, θήτευσε στις κουζίνες των "Noma" και "French Laundry", αναδείχθηκε Best New Chef από το Food and Wine και βραβεύτηκε με James Beard Award, όλα πριν την ηλικία των 21 ετών. Στα 8 επεισόδιά του, το show προσφέρει την πιο ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής σε ένα εστιατόριο που δε διανύει ακριβώς και τις καλύτερες ημέρες της λειτουργίας του.

Διαβάστε περισσότερα στο Esquire.com.gr