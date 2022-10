Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αφιέρωμα στις ταινίες του Έλληνα σκηνοθέτη στο Hammer Museum του Λος Άντζελες

Οι ταινίες του θρυλικού Έλληνα σκηνοθέτη, Θεόδωρου Αγγελόπουλου, θα παρουσιαστούν σε ένα αφιέρωμα που θα διαρκέσει 2 μήνες στο Hammer Museum του Λος Άντζελες.

Με τίτλο 'Landscapes of Time: The Films of Theo Angelopoulos', το μουσείο τιμά το έργο του σκηνοθέτη που είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 1998 με την ταινία 'Αιωνιότητα και μια Μέρα', στην έκθεση που διαρκεί από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου.

Στο αφιέρωμα θα παρουσιαστούν όλες οι ταινίες του Έλληνα δημιουργού που αποτυπώνουν τη μοναδική ικανότητά του να παρουσιάζει ιστορίες μέσα από την εξαιρετική κινηματογράφηση, τους ξεχωριστούς χαρακτήρες και την μοναδική φωτογραφία.

Ανάμεσα στις ταινίες που θα παρουσιαστούν θα είναι τα 'Αιωνιότητα και μια Μέρα', 'Θίασος', 'Τοπίο στην Ομίχλη' και το 'Βλέμμα του Οδυσσέα' που το 1995 είχε πάρει το βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.