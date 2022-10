Jazz Chronicles | Η σειρά συναυλιών του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει στον Φάρo

Στρέφοντας το βλέμμα στην jazz, ως "μουσική του τώρα", η σειρά συναυλιών Jazz Chronicles του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) επιστρέφει στον Φάρο και φιλοξενεί συναυλίες Ελλήνων καλλιτεχνών προτείνοντας παλιούς και νέους ήχους, αυτοσχεδιαστικούς και κλασικούς ρυθμούς, ορχηστρικά, αλλά και φωνητικά σχήματα. Όλες οι συναυλίες της σειράς Jazz Chronicles πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η αρχή γίνεται με τις συναυλίες των Kepler is Free (06/11) και Harper Xylouri (11/12). Βαθιά πνευστά, κομψά πλήκτρα, ταξιδιάρικα έγχορδα, αλλά και συγκολλητικά electronics - όλα μπαίνουν στο συναρπαστικό μείγμα.

Kepler is Free

Κυριακή 6 Νοεμβρίου, 21.00, Φάρος

To ντεμπούτο των Kepler is Free με τίτλο Teegarden πριν από 2,5 χρόνια προκάλεσε το πιο ισχυρό word of mouth της πρώτης περιόδου της πανδημίας. Η δική τους νεωτερική jazz πρόταση πατούσε με το ένα πόδι στην ηλιόλουστη soul-jazz των 70s και με το άλλο στο εναλλακτικό hip hop (κυρίως) των 90s, έχοντας κάνει τις απαραίτητες ενημερώσεις από τη σύγχρονη πειραματική electronica. Το αποτέλεσμα του γκρουπ, που έχει πάρει το όνομά του από τον αστρονόμο Johannes Kepler, ήταν ένας δίσκος που μπορούσε να παίζει με την ίδια αυτοπεποίθηση σε ένα μικρό jazz κλαμπ, ένα μεγάλο ανοιχτό φεστιβάλ ή στο easy listening ραδιόφωνο. Οι αναφορές στη μουσική των GoGo Penguin και των Badbadnotgood (σχημάτων που έχουν δώσει από τις πιο μοντέρνες jazz ιδέες της τελευταίας δεκαετίας) ήταν ολοφάνερες. Στα Jazz Chronicles στο ΚΠΙΣΝ θα δούμε πώς εξελίχθηκαν στον δεύτερο δίσκο τους που είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει. Όπως το τηλεσκόπιο του Kepler εκτοξεύθηκε από τη NASA για να ανακαλύψει πλανήτες στο μέγεθος της γης και μόλις εκπλήρωσε την αποστολή του αφέθηκε ελεύθερο στο διάστημα, μένει να δούμε τι επιφυλάσσουν και οι Kepler is Free τώρα που είναι ακόμα πιο ώριμοι κι ελεύθεροι να χαθούν στα ηχητικά μονοπάτια που επέλεξαν.

Harper Xylouri

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, 21.00, Φάρος

Ελληνική ηχητική οικειότητα και δυτικότροπη jazz, ρίζες στην παράδοση κι avant garde πειραματισμός, χαρακτηριστική κρητική χροιά μαζί με βαρύτονη κρητική λύρα και ηλεκτρική άρπα, Νίκη Ξυλούρη και Maria-Christina Harper. Πλαισιωμένες από τον Γιώργο Κούτρα στην ηλεκτρική και 12χορδη κιθάρα, έχουν δημιουργήσει έναν πολύ ιδιαίτερο ξεχωριστό ήχο που σβήνει την απόσταση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Συνομιλούν με παραδοσιακά, ρεμπέτικα και νανουρίσματα, δημιουργώντας μυσταγωγικά ηχοτοπία που στηρίζονται στη ζεστασιά των φυσικών οργάνων χωρίς να απορρίπτουν τα φίλτρα των εφέ.

Άλλωστε, οι περγαμηνές και των δύο είναι εντυπωσιακές. Η Νίκη Ξυλούρη (κόρη του Ψαραντώνη κι ανιψιά του Νίκου Ξυλούρη) μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στη μουσική στα Ανώγεια και πριν ακολουθήσει τη δική της ενήλικη δισκογραφική πορεία είχε προλάβει να συμμετάσχει στο φεστιβάλ για την πτώση του τείχους του Βερολίνου και στον "Μουσικό Αύγουστο" του Μάνου Χατζιδάκι, στο πλευρό του πατέρα της. H Maria-Christina Harper, με επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, την πειραματική σκηνή και την jazz, έχει εμφανιστεί στο Royal Albert Hall και έχει συνεργαστεί με μια πλειάδα μουσικών, από τους Soft Cell ως τον ράπερ/ακτιβιστή Potent Whisper.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 12€, μειωμένο 8€

Σημεία προπώλησης:

Ηλεκτρονικά στο site ticketservices.gr

Τηλεφωνικά στο 210 7234567 (Ticket Services)

Στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)