Steve McQueen | Το σπίτι του στο Malibu Beach είναι τόσο cool όσο ήταν κι ο ίδιος

Ο Steve McQueen υπήρξε ένας από τους πιο cool σταρ του Hollywood τόσο στην πραγματική του ζωή όσο και στην κινηματογραφική του, υποδυόμενος ρόλους σε ταινίες όπως τα 'The Thomas Crown Affair', 'The Great Escape', 'Bullitt', 'The Cincinnati Kid' και 'Le Mans'.

Ο ηθοποιός έμενε μαζί με την διάσημη σύζυγό του, Ali MacGraw, σε μια υπέροχη έπαυλη στο Malibu Beach που πωλείται πλέον για 16,9 εκατομμύρια δολάρια. Ο γιος του σταρ, Chad, είχε πουλήσει το σπίτι το 2020 στον στιχουργό Anmar Malik που ξόδεψε εκατομμύρια για να το ανακαινίσει.

Το σπίτι είναι χτισμένο σε μια ήσυχη γειτονιά μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, ιδανικό για διάσημους ιδιοκτήτες.

Διαθέτει τέσσερις κρεβατοκάμαρες, πολλές βεράντες, σαλόνια και ευρύχωρη τραπεζαρία.

Το σαλόνι διαθέτει μεγάλες μπαλκονόπορτες με θέα στη θάλασσα.

Η κυρίως κρεβατοκάμαρα έχει δική της βεράντα και μεγάλο μπάνιο.

Το σπίτι διαθέτει τζάκι, μια μεγάλη κουζίνα, τοίχους διακοσμημένους με ξύλο και ένα σπα.

Το σπίτι έχει ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία.

Στην ίδια γειτονιά έχουν σπίτια πολλοί αστέρες του Hollywood, ανάμεσα στους οποίους οι Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Miley Cyrus, Jack Nicholson, Jenifer Aniston, Britney Spears και η Cher.

Φώτο: The Luxury Level