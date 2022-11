Robert Downey Jr. | Το συγκινητικό trailer του ντοκιμαντέρ του που είναι αφιερωμένο στον πατέρα του, Robert Downey Sr.

Το συμβόλαιο του Robert Downey Jr. με το Netflix μόλις μπήκε σε εφαρμογή, αφού πρόσφατα κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ του, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στη ζωή του πατέρα του.

Ο Robert Doweny Sr. έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο, με τον γιο του να θέλει να τιμήσει τη μνήμη του με αυτό τον τρόπο. Στις σκηνές του trailer παρακολουθούμε πολλές κοινές στιγμές πατέρα και γιου, με τον πρωταγωνιστή των Avengers να εξηγεί το πώς ήταν να μεγαλώνει σε μία οικογένεια με έναν πασίγνωστο μπαμπά.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ, η ταινία του σκηνοθέτη Chris Smith, είναι ένα αγαπητό πορτρέτο της ζωής, της καριέρας και των τελευταίων ημερών του δημιουργού Robert Downey Sr., του οποίου το επαναστατικό πνεύμα διείσδυσε στον κινηματογράφο. Παράλληλα, μέσω της ταινίας έχουμε τη δυνατότητα να δούμε από κοντά τη σχέση των δύο διάσημων σταρ, οι οποίοι μέχρι να φτάσουν σε αυτό το σημείο, πέρασαν από σαράντα κύματα. Το υλικό του ντοκιμαντέρ είχε συλλεχθεί τα τελευταία 3 χρόνια, το οποίο προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Downey Sr. ήταν γνωστός για τις ταινίες Putney Swope και Greaser's Place, ενώ είχε εμφανιστεί στα Boogie Nights, Magnolia και To Live and Die in L.A. Η τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ήταν το ντοκιμαντέρ του 2005 Rittenhouse Square, ενώ ως ηθοποιό τον είχαμε δει στο Tower Heist του 2011 στον ρόλο του δικαστή Ramos.

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα του Netflix.

Δες το trailer: