Eat Chic | Εστιατόρια που αξίζει να επισκεφτείτε σε κάθε γωνιά του κόσμου

Μία από τις πιο δυνατές τάσεις στον κόσμο της γεύσης για το 2023, αναμένεται να είναι τα ταξίδια-εμπειρίες που σχετίζονται με το φαγητό και τα εστιατόρια. Το επιβεβαιώνουν/διαβλέπουν οι New York Times, το Food & Wine, το Delish και μερικά ακόμη από τα πιο αξιόπιστα media του μάταιου τούτου κόσμου. Παράλληλα και συμπληρωματικά, έρχονται τα στοιχεία της υπηρεσίας τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών που καταδεικνύουν αύξηση των ταξιδιών κατά 60% τον τελευταίο χρόνο, συνδυαστικά με εκείνα της Ταξιδιωτικής Ένωσης των ΗΠΑ, με ενδείξεις που προοικονομούν το γαστρονομικό δέλεαρ για το 50% πολύ δημοφιλών προορισμών, ώστε να προσελκύσουν νέους επισκέπτες ή να σαγηνεύσουν ξανά τους repeaters. Με λίγα λόγια, τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε, θα ταξιδέψεις (και) για να φας. Εστιατόρια-προορισμοί λοιπόν.

Το pop-up του 'Noma' στο Κιότο

Ο προφήτης της γεύσης René Redzepi ανακοίνωσε πριν μερικές εβδομάδες πως το 'Noma' θα μετακομίσει στην άλλη άκρη του πλανήτη, για ένα pop up που συζητιέται αρκετά στον γαστρονομικό κόσμο. Από τις 15 Μαρτίου έως και τις 20 Μαΐου 2023, κάτοικοι και επισκέπτες του Κιότο, στην Ιαπωνία, θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μία γεύση από το εμβληματικό εστιατόριο της Κοπεγχάγης.

Στην Κοπεγχάγη για τα 'Geranium' και 'Alchemist'

Tο 'Noma' αποτελούσε από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του το ισχυρότερο γαστρονομικό θέλγητρο της δανέζικης πρωτεύουσας αλλά ποτέ δεν ήταν το μόνο. Το βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin και κορυφαίο εστιατόριο του πλανήτη για το 2022 από τα The World's 50 Best Restaurants 'Geranium' των Rasmus Kofoed and Søren Ledet είναι ένα από τα πιο πας-μόνο-για-αυτό μέρη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.

