Julia Roberts - Jennifer Aniston | Πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Max Barbakow

Η Julia Roberts και η Jennifer Aniston θα ανταλλάξουν σώματα στη νέα κωμωδία του σκηνοθέτη του "Palm Springs" του Max Barbakow.

Η Amazon απέκτησε τα δικαιώματα προβολής της ταινίας μετά από έναν πόλεμο προσφορών μεταξύ πολλών στούντιο και streamers, σύμφωνα με το Deadline, το οποίο ανέφερε πρώτο την είδηση του έργου. Ο Barbakow θα γράψει και θα σκηνοθετήσει την ταινία, η οποία υποστηρίζεται από την εταιρεία παραγωγής LuckyChap Entertainment της Margot Robbie.

Εκτός από το μεγάλο ταλέντο των ηθοποιών και της ομάδας δεν έχουν διαρρεύσει περαιτέρω πληροφορίες. Όμως, οι πρόσφατες επιτυχία της κωμωδίας "Ticket to Paradise" με τη Roberts και τον George Clooney, καθώς και του "The Lost City" με τη Sandra Bullock και τον Channing Tatum, έχουν δείξει πως το κοινό έχει ανάγκη να δει αγαπημένους του ηθοποιούς να παίζουν σε κωμωδίες. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως το "Ticket to Paradise" και το "The Lost City" απέφεραν το καθένα περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα στο WomanToc.gr