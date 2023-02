Legally Blonde 3 | Η τρίτη ταινία θα επιστρέψει υπό έναν όρο

Η Reese Witherspoon βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο, καθώς αφού ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της 3ης σεζόν του The Morning Show και της νέας της ταινίας, Your Place or Mine, η ίδια είναι έτοιμη να ασχοληθεί με το πιο αγαπημένο πρότζεκτ του κοινού, που δεν είναι άλλο από την τρίτη ταινία της σειράς Legally Blonde. 20 χρόνια μετά τη δεύτερη ταινία, η πρωταγωνίστρια ενώνει τις δυνάμεις της με τη σεναριογράφο και ηθοποιό, Mindy Kaling, για να φέρουν στη μεγάλη οθόνη για μία ακόμη φορά την Elle Woods.

Πρόσφατα, η ηθοποιός μίλησε για τον "όρο" που υπάρχει για την επιστροφή της ταινίας που αφορά την συμπρωταγωνίστριά της, Jennifer Coolidge. "Δεν υπάρχει Legally Blonde 3 χωρίς τη Jennifer Coolidge", δήλωσε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας. Τον τελευταίο καιρό η Coolidge έχει λάβει μεγάλη αναγνωρισιμότητα από τον ρόλο της στη σειρά "The White Lotus", για τον οποίο κέρδισε την πρώτη της Χρυσή Σφαίρα.

"Είμαι πέρα από τον εαυτό μου για τη Jennifer Coolidge. Αξίζει κάθε ένα από τα λουλούδια που λαμβάνει αυτή τη στιγμή. Και είναι μία από αυτούς τους ανθρώπους που είναι φυσικά ταλαντούχοι και αστείοι και μπορεί απλά να πεις πως ο κόσμος την αγαπάει [...], ωστόσο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στον χώρο μας για τόσο καιρό, που είναι πολύ ωραίο να τη βλέπεις να λαμβάνει αυτή την απίστευτη στιγμή", δήλωσε η ηθοποιός.

Πριν από λίγο καιρό, ωστόσο, η ηθοποιός δεν ήξερε τίποτα για την ταινία, δηλώνοντας πως "δεν ξέρω τίποτα, εννοώ δεν ξέρω αν θέλουν να μου κάνουν έκπληξη ή κάτι τέτοιο, γιατί ακούω πολλά γι' αυτό. Άκουσα πως η Mindy έχει αυτή την καταπληκτική βερσιόν του επόμενου γύρου, αλλά δεν το έχω δει. Δεν έχω λάβει ακόμα τηλεφώνημα". Σίγουρα, η ίδια όμως θα είναι εκεί, αφού δήλωσε πως εννοείται πως θα το έκανε.

Και μπορεί η Coolidge να μην είχε λάβει το τηλεφώνημα, ωστόσο σύμφωνα με τη Mindy Kaling ο χαρακτήρας της θα είναι 100% εκεί. "Είναι κάποια για την οποία όλοι συγγραφείς θα σκότωναν για να γράψουν. Είναι τόσο αστεία. Απογειώνει κάθε υλικό, μπορεί απλά να κάνει ένα βλέμμα και να είναι χιουμοριστική. Και έτσι ως συγγραφέας, για μένα είναι jackpot. Ειδικά σε αυτό τον χαρακτήρα, τον χαρακτήρα της Paulette που είναι αστείος και η δυναμική τους είναι τόσο αστεία", εξήγησε η Kaling.