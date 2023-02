Eat Chic | Βραβευμένα με Χρυσό Σκούφο εστιατόρια γιορτάζουν τον Άγιο Βαλεντίνο

GB Roof Garden

Δεν υπάρχει ωραιότερο πλάνο της Αθήνας από αυτό που θα απολαύσετε με το έτερον σας ήμισυ από την κορυφή της "Μεγάλης Βρεταννίας", παράλληλα βεβαίως με το ειδικό μενού 4 σταδίων (€ 98 κατ’άτομο) που έχει ετοιμάσει ειδικά για την ημέρα ο executive chef του ξενοδοχείου Αστέριος Κουστούδης και η ομάδα του με γεύσεις εξαιρετικές σαν την τερίνα φουαγκρά με υφές από βύσσινα, elderflower και πατατόψωμο με τρούφα. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινείται και το μενού 4 σταδίων (€ 92 κατ’άτομο) που θα σερβιριστεί στην μεγαλοπρεπή ατμόσφαιρα του αδερφού "Tudor Hall".

Varoulko Seaside

Η θέα στα αραγμένα ιστιοπλοϊκά του Μικρολίμανου είναι διαχρονικά το πρώτο πιάτο που απολαμβάνουμε στο κορυφαίο ρεστοράν του Λευτέρη Λαζάρου. Ένεκα της ημέρας όμως το ειδικό μενού 6 σταδίων (€ 90 κατ’άτομο) φέρνει στο τραπέζι κι άλλα ωραία σαν το τραγανό μπριός με μαύρο σκόρδο και ξινόμηλο και το μπαρμπούνι με πούδρα μανιταριών και σος σαφράν.

Botrini’s

Love is in the air φαίνεται να λέει και ο Έκτορας Μποτρίνι που προτείνει ένα ρομαντικό γαστρονομικό ταξίδι 11 σταδίων (€ 130 κατ’άτομο) με στάσεις σε χαρακτηριστικές του σπεσιαλιτέ όπως η έξοχη καρμπονάρα και η φίνα τάρτα με κολοκύθι και καρίκι Τήνου. Αφετηρία είναι ασφαλώς το ατμοσφαιρικό του εστιατόριο στο Χαλάνδρι.

