Oscars 2023 | 18.7 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν την 95η τελετή απονομής των βραβείων

Η περσινή τελετή απονομής των βραβείων Oscars μόνο αδιάφορη δεν ήταν, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Will Smith χαστούκισε τον Chris Rock, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του θεσμού. Φαίνεται, όμως, πως τηλεοπτικά οι καρποί απέδωσαν φέτος αφού το ποσοστό τηλεθέασης αυξήθηκε κατά 12% με 18.7 εκατομμύρια τηλεθεατές να συντονίζονται στους τηλεοπτικούς δέκτες τους για να παρακολουθήσουν ζωντανά την λαμπερή τελετή.

Τόσο η περσινή τελετή που παρακολούθησαν 16.6 εκατομμύρια τηλεθεατές όσο και η φετινή συγκαταλέγονται στις τηλεοπτικές μεταδόσεις των Oscars με την μικρότερη τηλεθέαση με την τελετή του 2021 να έχει σημειώσει το πιο χαμηλό ποσοστό με μόλις 10.4 εκατομμύρια τηλεθεατές να συντονίζονται.

Στα social media, τα Oscars τα πήγαν λίγο καλύτερα σημειώνοντας 27.4 εκατομμύρια αναρτήσεις και αλληλεπιδράσεις στο Instagram, στο Twitter και στο YouTube κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, 5 εκατομμύρια περισσότερες από πέρυσι.

Ένας από τους λόγους που φέτος τα Oscars είχαν περισσότερο ενδιαφέρον για το κοινό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήταν ότι ήταν υποψήφιες δύο από τις πιο εμπορικές ταινίες της χρονιάς, το 'Avatar: The Way of Water' και το 'Top Gun: Maverick', στην κατηγορία 'Καλύτερης Ταινίας'.