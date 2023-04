Hugh Grant | Αυτή είναι η ταινία που θα ήθελε να διαγράψει από την καριέρα του

Ο Hugh Grant είναι διάσημος για την υποκριτική του δεινότητα αλλά και για το ότι δεν μασάει τα λόγια του, αποκαλύπτοντας αλήθειες που άλλοι στη θέση του θα απέφευγαν να κάνουν. Ωστόσο, παρόλο που οι χρήστες των social media τον αποκάλεσαν αγενή, με αφορμή ένα περιστατικό στα Όσκαρ, η αλήθεια είναι πως χάρη στην ευγένειά του, κανείς δεν του κρατάει κακία γι' αυτά που εξομολογείται.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή του James Corden μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves", Chris Pine, οι οποίοι έπαιξαν το διάσημο παιχνίδι "Spill Your Guts or Fill Your Guts". Σε αυτό οι καλεσμένοι δέχονται διάφορες ερωτήσεις και έχουν τις επιλογές είτε να απαντήσουν, είτε να φάνε κάποιο αηδιαστικό έδεσμα για να γλιτώσουν να πουν κάτι που δεν θέλουν. Είναι αδιαμφισβήτητο πως οι ερωτήσεις συνήθως είναι άβολες, το ίδιο και τα περιέργα φαγητά ή ροφήματα που έχουν μπροστά τους οι διαγωνιζόμενοι.

Στην ερώτηση, λοιπόν, του παρουσιαστή για το ποια ταινία θα διέγραφε από το προφίλ του στο IMDB αν είχε την ευκαιρία, ο ίδιος προτίμησε να απαντήσει και να μην φάει την πίτα του βοσκού με μαγιονέζα από σκουλήκια. "Δεν μπορώ να μειώσω τους υπόλοιπους υπέροχους συναδέλφους που δούλεψαν μαζί μου στην οποιαδήποτε ταινία, λέγοντας πως ήταν κακή", έκανε την εισαγωγή, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια πως θα διέγραφε την ταινία "The Lady and the Highwayman".

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ταινία ένα παραμύθι με έρωτα, προδοσίες, ζήλεια, δολοφονίες, το οποίο λάμβανε χώρα στη δεκαετία του 1660 κατά την Αποκατάσταση του βρετανικού θρόνου από τον βασιλιά Κάρολο Β'. "Είμαι ένας ληστής. Υποτίθεται ήμουν σέξι. Μικρό budget, κακιά περούκα, κακό καπέλο", συμπλήρωσε.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε μία αποτυχημένη ταινία του. Στο παρελθόν είχε δηλώσει για την ταινία του 2009 "Did You Hear About the Morgan's" στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει με τη Sarah Jessica Parker, πως ήταν εκείνη που τον έκανε να σκεφτεί να αποσυρθεί από το σινεμά. "Σε εκείνο το σημείο, δεν ήταν ότι εγώ παρατούσα το Hollywood. Το Hollywood με είχε εγκαταλείψει γιατί ήταν είχα κάνει αυτή τη μεγάλη αποτυχία με τη Sarah Jessica Parker", είχε πει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τότε κατάλαβε πως οι ημέρες που ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς είχαν παρέλθει.