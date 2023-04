Jennifer Lopez | Μόλις κυκλοφόρησε το πόστερ για τη νέα ταινία δράσης της

Αφού η Jennifer Lopez ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας της ταινίας το περασμένο καλοκαίρι, είναι έτοιμη να απολαύσει την πρεμιέρα αυτής που θα γίνει στις 12 Μαΐου στην πλατφόρμα του Netflix, όπως μας ενημέρωσε με σχετική ανάρτηση.

Ειδικότερα, η διάσημη σταρ μοιράστηκε δύο εικόνες από τα πόστερ της ταινίας δράσης "The Mother" στην οποία πρωταγωνιστεί. Όπως καταλαβαίνουμε από τα tags της ανάρτησης, οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες από τη διάσημη φωτογράφο Annie Leibovitz, δεδομένου ότι η Lopez δεν θα μπορούσε να επιλέξει κάποιον λιγότερο ταλαντούχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία "The Mother" είναι ένα πρότζεκτ από τα πολλά που έχει υπογράψει με το Netflix, με το πρώτο της να αποτελεί το ντοκιμαντέρ της "The Halftime", στο οποίο αναφέρθηκε για την εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl - που πραγματοποιήθηκε το 2020 - αλλά και για την ηλικία των 50 που έκλεισε. Σε ό,τι αφορά την ταινία δράσης "The Mother", η ηθοποιός υποδύεται μία δολοφόνο η οποία αν και όλα τα χρόνια της ζωής της κρυβόταν, επιστρέφει στο προσκήνιο για να προστατεύσει την κόρη της.

Πριν από λίγες ημέρες, η Lopez είχε παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας της "Shotgun Wedding" που έκανε πρεμιέρα στο Prime Video, δείχνοντας πως η σούπερ σταρ δεν σταματάει πουθενά. Στο πλευρό της, φυσικά, ήταν και ο σύζυγός της, Ben Affleck, με τον οποίο επανασυνδέθηκε μετά από περίπου 20 χρόνια από τον χωρισμό τους.