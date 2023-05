Όλες οι ταινίες που θα δούμε στα σινεμά το καλοκαίρι του 2023

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο διαφαίνεται το φετινό κινηματογραφικό καλοκαίρι, καθώς εκτός της ήδη αυξημένης προσέλευσης στις σκοτεινές αίθουσες το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι τίτλοι που πρόκειται να βρεθούν τις μαρκίζες των θερινών και μη σινεμά αφήνουν περιθώρια για συγκρατημένη αισιοδοξία.

Όπως καταγράψαμε στο αφιέρωμα με τις καλύτερες ταινίες που πρόκειται να δούμε προσεχώς στη μεγάλη οθόνη, υπάρχει πληθώρα φιλμ με τη δυναμική να προσελκύσουν θεατές κάθε γούστου στον κοντινότερό τους κινηματογράφο. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά όλες τις ταινίες που κυκλοφορούν το καλοκαίρι. Σημειώστε πως οι τίτλοι αναγράφονται αλφαβητικά με βάση τον ελληνικό τίτλο τους, όπου υπάρχει, ενώ οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν. Σύντομα θα ακολουθήσουν σε ξεχωριστά άρθρα αναλυτικές παρουσιάσεις όλων των παρακάτω ταινιών ανά είδος.

Οι ταινίες που θα δούμε στα σινεμά το καλοκαίρι του 2023:

8/5

Simone Weil: Η Γυναίκα του Αιώνα ("Simone Woman of the Century ", Οlivier Dahan)

Το Τεστ ("Le Test", Εmmanuelle Poulain-Arnaud)

Fast X (Louis Leterrier)

Rise ("En Corps", Cedric Clapis)

25/5

Ο Αθώος ("L'Innocente", Luchino Visconti, 1976)

Απίστευτο κι όμως Αληθινό ("Incroyable Mais Vrai", Quentin Dupie)

Η Μέθοδος Κόμπροματ ("Kompromat", Ζερόμ Σαλ)

Η Μικρή Γοργόνα ("The Little Mermaid", Rob Marshall)

Μπάσταρδα (Νίκος Πάστρας)

Kandahar: Σημείο Διαφυγής ("Kandahar", Ric Roman Waugh)

On the Fringe ("En los Márgenes", Χουάν Ντιέγκο Μπότεο)

