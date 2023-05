Το Rolex Arts Festival ξεκινά!

Μια λαμπερή κοινότητα από αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες των τεχνών, που προέρχονται από διαφορετικές γενιές και συνδέονται μεταξύ τους μέσω του προγράμματος Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative (Καλλιτεχνικής Πρωτοβουλίας της Rolex για Μέντορες και Προστατευόμενους), θα συναντηθεί με τον κόσμο του πολιτισμού στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής 26 Μαΐου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, στο πλαίσιο ενός γκαλά που θα εγκαινιάσει το Rolex Arts Festival στην ελληνική πρωτεύουσα, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια επιτευγμάτων του προγράμματος mentoring (καλλιτεχνικής καθοδήγησης).

Δεκάδες θρυλικές μορφές από τον χώρο της μουσικής, δραματικής τέχνης, του χορού, του κινηματογράφου, των εικαστικών τεχνών, της λογοτεχνίας και της αρχιτεκτονικής, που έχουν τιμηθεί με σχεδόν κάθε μεγάλο βραβείο που υπάρχει, από Όσκαρ μέχρι Νόμπελ, θα συναντηθούν με πάνω από 50 εξέχοντες καλλιτέχνες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πλέον καταξιωμένοι στο πεδίο τους, και τους οποίους καθοδήγησαν ατομικά σε εξαιρετικές καλλιτεχνικές συνεργασίες τα τελευταία 20 χρόνια που είναι ενεργό το πρόγραμμα της Rolex. Πολλοί από αυτούς τους μέντορες και καλλιτεχνικούς υπότροφους της Rolex συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, που αποτελείται από 18 δημόσιες εκδηλώσεις–παραστάσεις, αναγνώσεις, εκθέσεις και συζητήσεις κ.ά.–και οι οποίες θα παρουσιαστούν σε διάφορους χώρους στην Αθήνα το διάστημα 26-28 Μαΐου.

Το γκαλά, που θα αναδείξει τα επιτεύγματα του προγράμματος του Rolex, θα σκηνοθετήσει η Selina Cartmell, Βρετανίδα θεατρική καλλιτέχνιδα με βάση στο Δουβλίνο. Θα περιλαμβάνει ταινίες, τιμητικά αφιερώματα και έκτακτες εμφανίσεις από καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι μέντορες της Rolex Robert Wilson, Crystal Pite, Tahar Ben Jelloun, Sir David Chipperfield, Mira Nair και Dianne Reeves. Η Καναδή μεσόφωνος Susan Platts και ο Αμερικανός παίκτης βιόλας David Aaron Carpenter θα συμπράξουν με μέλη της El Sistema Greece Youth Orchestra, υπό την καθοδήγηση του Ισπανού μαέστρου Josep Caballé Domenech σε μερικές ζωντανές εμφανίσεις. Μετά την τελετή και πριν από το δείπνο στον Φάρο, τα τιμώμενα πρόσωπα και οι καλεσμένοι θα παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του ARTEMIS: Fountain, σε ανάθεση του Rolex Arts Festival, στο οποίο η Περουβιανή συνθέτρια Pauchi Sasaki θα ερμηνεύσει το έργο της, μαζί με 30 μέλη του συνόλου μουσικού CHÓRES. Το έργο θα παρουσιαστεί στα Χορογραφημένα Σιντριβάνια στο Κανάλι, στον υπαίθριο χώρο του ΚΠΙΣΝ, εκεί όπου τα φωτισμένα σιντριβάνια ακολουθούν τη χορογραφία που υπαγορεύει η μουσική.

"Η Rolex εγκαινίασε αυτήν την πρωτοβουλία το 2002, με στόχο τη μεταλαμπάδευση της καλλιτεχνικής αριστείας από τη μια γενιά στην άλλη μέσα από την καθιερωμένη παράδοση της προσωπικής ενθάρρυνσης και καθοδήγησης", δήλωσε η Rebecca Irvin, επικεφαλής του προγράμματος mentoring της Rolex. "Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι, 20 χρόνια μετά, οι μέντορες και οι πρώην προστατευόμενοί τους, οι καλλιτεχνικοί υπότροφοι της Rolex, θα είχαν συγκροτήσει μια παγκόσμια κοινότητα, στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες διακεκριμένοι σύμβουλοι και άτομα που προτείνουν καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του κόσμου και οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στο πρόγραμμα αυτό με τις γνώσεις τους. Δημιουργήσαμε αυτή τη συγκυρία στην Αθήνα, ένα από τα μεγαλύτερα λίκνα των τεχνών και του πολιτισμού, με στόχο να ξανασυναντηθεί η κοινότητα της Καλλιτεχνικής Πρωτοβουλίας σε ένα κλίμα χαράς, να αναλογιστούμε όλα όσα έχουμε καταφέρει μαζί και να μοιραστούμε αυτά τα επιτεύγματα με το κοινό μέσω του Rolex Arts Festival".

Ενόψει του Rolex Arts Festival, θα πραγματοποιηθεί τετραήμερο προφεστιβάλ (22-25 Μαΐου), που θα περιλαμβάνει ημερήσια εργαστήρια, masterclasses, δημόσιες συζητήσεις, μουσικές παραστάσεις και πρόβες, στα οποία θα συμμετάσχουν δεκάδες Έλληνες καλλιτέχνες καθώς και υπότροφοι και μέντορες της Rolex, όπως οι Anne Lacaton, Phyllida Lloyd, Robert Lepage, Walter Murch και Colm Tóibín.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 30 ιδιωτικές και δημόσιες εκδηλώσεις σε οκτώ διαφορετικούς χώρους, καλύπτοντας και τα επτά καλλιτεχνικά πεδία της Rolex, και οι οποίες θα παρουσιαστούν στην Αθήνα από τις 22 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότεροι από 200 Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες θα μιλήσουν, ερμηνεύσουν ή παρουσιάσουν το έργο τους, σε συνεργασία με τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της Αθήνας: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – ΕΜΣΤ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Εθνικό Θέατρο και Κινηματογράφος Άστορ.

Το Rolex Arts Festival τελεί υπό την επιμέλεια της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής συμβούλου και programmer Emma Gladstone, Αξιωματικού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, πρώην καλλιτεχνικής programmer στο Sadler’s Wells του Λονδίνου και πρώην Καλλιτεχνικής Διευθύντριας και Διευθύνουσας Συμβούλου του Dance Umbrella. Το προφεστιβαλικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με μια διακεκριμένη Συμβουλευτική Επιτροπή από την Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση της Candice Wood, Εκτελεστικής Διευθύντριας και συνιδρύτριας της Georg Solti Accademia.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από την Ελευθερία Ντεκώ (διακαλλιτεχνική δημιουργό που ειδικεύεται στον σχεδιασμό φωτισμών για παραστάσεις, αρχιτεκτονική και τέχνη), την Κατερίνα Ευαγγελάτου (Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου), τη Σοφία Εξάρχου (σεναριογράφο και σκηνοθέτρια της βραβευμένης ταινίας του 2016, Park), την Κατερίνα Γρέγου (Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης - ΕΜΣΤ), τον Αλέξανδρο-Δράκο Κτιστάκη (ντράμερ, συνθέτη και ενορχηστρωτή), τον Ευριπίδη Λασκαρίδη (χορογράφο/περφόρμερ, ιδρυτή της ομάδας Osmosis), τον Ηλία Παπαγεωργίου (αρχιτέκτονα, ιδρυτή και διευθυντή του PILA studio) και τον Κώστα Σπαθαράκη (επιμελητή, μεταφραστή και ιδρυτή των Εκδόσεων Αντίποδες).

Παραστάσεις και δράσεις του Φεστιβάλ

Η Rolex ανακοίνωσε ότι παραστάσεις, εκθέσεις, αναγνώσεις, προβολές, εγκαταστάσεις και συζητήσεις θα προβάλουν τα επιτεύγματα και την ενεργή δημιουργική σχέση ανάμεσα σε περισσότερους από εξήντα προστατευόμενους και μέντορες της Rolex. Η Αθήνα– το λίκνο των τεχνών και της γνώσης – θα γεμίσει καλλιτεχνικές σκηνές, γκαλερί και δημόσιους χώρους για μια ολόκληρη εβδομάδα, την άνοιξη του 2023, για τον εορτασμό της 20ής επετείου του Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative. Οι εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Τεχνών της Rolex από τις 26 έως και τις 28 Μαΐου περιλαμβάνουν περισσότερες από 30 εκδηλώσεις από τον χορό, το θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, την αρχιτεκτονική, τις εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία και πολλά άλλα, προβάλλοντας μια γενιά από εξαιρετικούς διεθνείς καλλιτέχνες που έχουν προωθήσει το έργο τους με την υποστήριξη της Rolex. Παράλληλα, ένα ειδικό προ-φεστιβαλικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε Έλληνες καλλιτέχνες, επαγγελματίες και νέους ανθρώπους, θα λάβει χώρα από τις 22 έως τις 25 Μαΐου.

Παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή σειρά από έργα υποτρόφων της Rolex από τις 26 έως τις 28 Μαΐου, καθώς και δημόσιες συζητήσεις ανάμεσα στους υπότροφους και τους μέντορες– πολλοί εκ των οποίων είναι ζωντανοί θρύλοι – το Φεστιβάλ Τεχνών Rolex επιζητεί να εμπνεύσει όσους βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα, στην καρδιά του παγκόσμιου πολιτισμού. Το Φεστιβάλ θα είναι επίσης ζωντανό τεκμήριο της δέσμευσης της Rolex να επιδιώκει κορυφαίες επιδόσεις, το οποίο και αποτελεί κινητήρια δύναμη για την υποστήριξη ατόμων και καλλιτεχνικών οργανισμών από τη Rolex. Η διαρκής αυτή επιδίωξη αριστείας, που συμβολίζεται από τη λέξη "Αέναες", αποτελεί θεμέλιο λίθο κάθε πτυχής των δραστηριοτήτων της Rolex – από την ωρολογοποιία ως τις πολυάριθμες συνεργασίες της.

Πιστό στην αποστολή αυτή, το προ-φεστιβάλ που παρουσιάζεται από τις 22 έως τις 25 Μαΐου θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή δεκάδων Ελλήνων καλλιτεχνών σε 14 δωρεάν εκδηλώσεις για κοινό και επαγγελματίες. Μια διακεκριμένη οκταμελής Επιτροπή Ελλήνων Συμβούλων πρόσφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνέδραμε στην οργάνωση κάθε πτυχής του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex, το οποίο επιμελείται η ανεξάρτητη σύμβουλος τεχνών και υπεύθυνη προγραμματισμού Emma Gladstone OBE, τέως Υπεύθυνη Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού του Sadler’s Wells στο Λονδίνο και τέως Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Dance Umbrella.

"Προκειμένου να φέρουμε στο κοινό ορισμένα από τα πλούσια επιτεύγματα στους πολλαπλούς κλάδους που προήγαγε το πρόγραμμα καθοδήγησης Rolex, απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους υποτρόφους της Rolex να συμμετάσχουν παρουσιάζοντας έργα τους", δήλωσε η Rebecca Irvin, επικεφαλής του προγράμματος mentoring στη Rolex. "Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και η αποδοχή ομόφωνη. Εμείς, οι άνθρωποι της Rolex, είμαστε συγκινημένοι και ενθουσιασμένοι από την ορμή δημιουργικής ενέργειας και το πνεύμα της συλλογικής συμμετοχής που θα προσφέρουν οι υπότροφοι στην Αθήνα".

Η Gladstone σχολίασε: "Ξαφνιάζει πραγματικά η γενναιοδωρία όλων των έργων που θα παρουσιάσουν οι υπότροφοι της Rolex στο κοινό της Αθήνας – γενναιοδωρία που αποτελεί το αντίκρισμα των ανεκτίμητων σχέσεων που διαμόρφωσαν οι μέντορες με τους υποτρόφους αυτούς, καθώς και της συνεισφοράς της Rolex που ξεκίνησε και υποστήριξε το ξεχωριστό αυτό εγχείρημα. Προκειμένου να τιμήσει αυτή τη γενναιοδωρία καθ’ όλη τη διάρκεια των 20 ετών του Προγράμματος Mentor and Protégé Arts Initiative, το Φεστιβάλ Τεχνών Rolex θα αναδείξει τρία ευρεία θέματα: τη σχέση ανταλλαγής που βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, την επίδραση της ανταλλαγής αυτής στους υποτρόφους και τη συνέχεια της καλλιτεχνικής κληρονομιάς που δημιουργούν πλέον οι υπότροφοι σε όλο τον κόσμο".

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ

Εγκαταστάσεις θεάτρου και χορού (συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου)

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Rolex Arts Festival, το κοινό θα κληθεί να έρθει σε επαφή με έργα-εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργήσει οι υπότροφοι της Rolex ειδικά για τον πολυχώρο εκδηλώσεων Ω2 του Ωδείου Αθηνών. Το Dream Wall της υποτρόφου της δραματικής τέχνης Selina Cartmell (Ηνωμένο Βασίλειο) θα προσφέρει έναν μαυροπίνακα πάνω στον οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να γράψουν τα όνειρά τους. Το Los Tiempos του υποτρόφου της δραματικής τέχνης Federico León (Αργεντινή) παρουσιάζει μια μουσική αναδρομή του έργου του στο πέρασμα των χρόνων, με τη μορφή ενός ποτ πουρί ερμηνευμένου από ένα μηχανικό πιάνο. Το Repetition Compulsion του υποτρόφου χορού Jason Akira Somma (Ηνωμένες Πολιτείες) είναι ένας ψηφιακός παραμορφωτικός καθρέφτης, που διαστρεβλώνει το είδωλο των ανθρώπων με παιγνιώδη τρόπο καθώς αυτοί κινούνται ή χορεύουν στον χώρο. Το Museum of Fiction του υποτρόφου της δραματικής τέχνης Matías Umpierrez (Αργεντινή) περιλαμβάνει ένα σύνολο από φωτιζόμενα κουτιά που παραπέμπουν στην ομώνυμη διακαλλιτεχνική παράστασή του και η οποία επαναπροσεγγίζει τον Μάκβεθ από διαφορετικές οπτικές γωνίες της μεταδικτατορικής Ισπανίας.

Ωδείο Αθηνών, Πολυχώρος Ω2

9:30 π.μ. – 2:00 μ.μ.

Λογοτεχνία: A Word in Your Ear

Μετά το δημόσιο καλωσόρισμά του στο Rolex Arts Festival, ο Βούλγαρος συγγραφέας και υπότροφος της Rolex, Miroslav Penkov, θα προλογίσει μια διεθνή ομάδα από υποτρόφους λογοτεχνίας της Rolex, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το ψηφιακό λογοτεχνικό εγχείρημα A Word in Your Ear. Κείμενα και των οκτώ υπότροφων −πρόκειται για τους Naomi Alderman (Ηνωμένο Βασίλειο), Antonio García Ángel (Κολομβία), Edem Awumey (Τόγκο, Καναδάς), Colin Barrett (Ιρλανδία, Καναδάς), Julián Fuks (Βραζιλία), Julia Leigh (Αυστραλία), Miroslav Penkov and Tracy K. Smith (Ηνωμένες Πολιτείες)− θα είναι διαθέσιμα για δωρεάν κατέβασμα. Εκλεκτοί ηθοποιοί θα τα ερμηνεύσουν, στα ελληνικά και στα αγγλικά, προσφέροντας έτσι στους επισκέπτες του φεστιβάλ μια περιπατητική εμπειρία στις φορητές συσκευές τους. Ο εκδότης και επιμελητής Κώστας Σπαθαράκης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Rolex Arts Festival, θα έχει τη γενική επιμέλεια των ελληνικών μεταφράσεων.

Ωδείο Αθηνών, Φουαγιέ Τεχνών

10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Χορός: ÓRÓ

Η υπότροφος χορού Khoudia Touré (Σενεγάλη) παρουσιάζει το τελευταίο της έργο, το ÓRÓ, στο οποίο συμμετέχουν πάντοτε εγχώριοι χορευτές, εμφυσώντας νέα πνοή σ’ αυτό όπου κι αν έχει ερμηνευθεί. Στο πλαίσιο του Rolex Arts Festival, το ÓRÓ θα ζωντανέψει χάρη σε μια διεθνή ομάδα εννέα ερμηνευτών, μεταξύ των οποίων πέντε Έλληνες χορευτές, υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής συνοδείας. Μετά την παράσταση, η χορεύτρια και χορογράφος θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τη μέντορά της, την Crystal Pite, και τον σκηνοθέτη και περφόρμερ Ευριπίδη Λασκαρίδη, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Rolex Arts Festival.

Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος

11:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Ομαδική έκθεση εικαστικών τεχνών με τίτλο "20 χρόνια mentoring", με εισαγωγική συζήτηση

Προτού οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρόσφατα έργα όλων των υποτρόφων εικαστικών τεχνών, θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγική συζήτηση με ορισμένους από τους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Thao Nguyen Phan και η Camila Rodríguez Triana, με συντονισμό από την Ιόλη Τζανετάκη του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης - ΕΜΣΤ. Η έκθεση περιλαμβάνει πρόσφατα και νέα έργα των Sammy Baloji (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), Alejandro Cesarco (Ουρουγουάη), Masanori Handa (Ιαπωνία), Nicholas Hlobo (Νότια Αφρική), Mateo López (Κολομβία), και Matthias Weischer (Γερμανία).

ΕΜΣΤ, Project Room 1 + 2

2:00 μ.μ.– 3:30 μ.μ.

Επετειακό γκαλά για τα 20 χρόνια του προγράμματος mentoring

Ένα γκαλά γεμάτο αστέρες για τον εορτασμό των 20 χρόνων του προγράμματος mentoring της Rolex, με ζωντανές ερμηνείες, ταινίες και έκτακτες εμφανίσεις από τους Robert Wilson, Dianne Reeves, Josep Caballé Domenech, Crystal Pite, Sir David Chipperfield, Mira Nair, Tahar Ben Jelloun, Gilberto Gil κ.ά. Μαζί τους, η Ελληνίδα ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, το a cappella χορωδιακό σύνολο CHÓRES και το El Sistema Greece. Μια συγκινητική γιορτή που τιμά το αποτύπωμα και την κληρονομιά αυτής της μοναδικής πρωτοβουλίας.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

7:30 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Μουσική εκδήλωση: ARTEMIS: Fountain

Η υπότροφος Pauchi Sasaki (Περού) θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τη σύνθεσή της, το ARTEMIS: Fountain, μια ανάθεση του Rolex Arts Festival, που σχεδιάζεται να αποτελέσει σύντομο απόσπασμα της ψηφιακής όπεράς της. Τριάντα μέλη του διακεκριμένου ελληνικού χορωδιακού συνόλου CHÓRES θα ερμηνεύσουν το έργο στον υπαίθριο χώρο, με τα φωτισμένα σιντριβάνια της Αγοράς να ακολουθούν τη χορογραφία που υπαγορεύει η μουσική.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Χορογραφημένα Σιντριβάνια στο Κανάλι

9:15 μ.μ. – 9:21 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ

Συζήτηση: New Legacies

Η υπότροφος της δραματικής τέχνης Lara Foot (Νότια Αφρική), ο υπότροφος εικαστικών τεχνών Sammy Baloji (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) και οι υπότροφοι χορού Sang Jijia (Κίνα) και Junaid Semal Sendi (Αιθιοπία) θα συζητήσουν τις ευρύτερες κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις των δημιουργικών τους εγχειρημάτων και θα αναλογιστούν το πώς η ενέργειά τους έχει απήχηση στο κοινό υπερβαίνοντας το ίδιο το έργο. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο μέντορας εικαστικών τεχνών της Rolex, William Kentridge (Νότια Αφρική).

Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος

10:00 π.μ. – 11:30 π.μ.

Περφόρμανς: [÷] v.0.8 : Boléro

Ο υπότροφος της δραματικής τέχνης Solórzano Rodríguez (Mexico) θα παρουσιάσει ζωντανά το σόλο έργο του [÷] v.0.8 : Boléro, το οποίο έχει προσαρμοστεί ειδικά για τον Πολυχώρο Ω2. Χρησιμοποιώντας μόνο φως, σκιά και τον ήχο της αναπνοής του, ο καλλιτέχνης δημιουργεί ένα είδος επίκλησης, με την οποία περιβάλλει το κοινό του.

Ωδείο Αθηνών, Πολυχώρος Ω2

11:45 π.μ. – 11:55 π.μ., 12:10 μ.μ. – 12:25 μ.μ.

Θέατρο: Unpathed Waters, Undreamed Shores

Η υπότροφος της δραματικής τέχνης Whitney White (Ηνωμένες Πολιτείες), μαζί με τον μουσικό Ben Covello και δύο Ελληνίδες ηθοποιούς, θα ερμηνεύσει το έργο της Unpathed Waters, Undreamed Shores, στο οποίο συνδυάζει κείμενα του William Shakespeare με το δικό της κείμενο και μουσική σε μια εξερεύνηση της μετανάστευσης, της διέλευσης των συνόρων και των αναπάντεχων ανθρώπινων συνδέσεων. Η μέντοράς της, Phyllida Lloyd, θα συζητήσει μαζί της μετά την παράσταση.

Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος

12:30 μ.μ. – 1:30 μ.μ.

Αρχιτεκτονική: Ομαδική έκθεση με τίτλο Architect to Architect, με εισαγωγική συζήτηση

Σε αυτή τη συλλογική έκθεση, πέντε υπότροφοι αρχιτεκτονικής της Rolex, οι Sahel Alhiyari (Ιορδανία), Gloria Cabral (Παραγουάη & Βραζιλία), Mariam Issoufou Kamara (Νίγηρας), Simon Kretz (Ελβετία) και Yang Zhao (Κίνα), σχολιάζουν μεταξύ τους επιλεγμένα κτίρια ή έργα τους, ο ένας για τον άλλον, και μας οδηγούν σ’ ένα ταξίδι από την Κίνα στην Ιορδανία και τον Νίγηρα μέσω της Ελβετίας και της Παραγουάης.

Τη συζήτηση για την έκθεση θα προλογίσει ο μέντορας της Rolex και βραβευμένος με Pritzker, Sir David Chipperfield, και θα συντονίσει ο Ηλίας Παπαγεωργίου, αρχιτέκτονας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Rolex Arts Festival.

Μουσείο Μπενάκη| Πειραιώς 138, Αμφιθέατρο και Πινακοθήκη

4:30 μ.μ. – 6:00 μ.μ.

Συζήτηση: Lifelong Learning

Δύο μέντορες της Rolex, η συγγραφέας Bernardine Evaristo (Ηνωμένο Βασίλειο) και η σκηνοθέτρια θεάτρου Julie Taymor (Ηνωμένες Πολιτείες), μαζί με τον Έλληνα σκηνοθέτη και χορογράφο Δημήτρη Παπαϊωάννου ως ειδικό καλεσμένο, θα συμμετάσχουν σε μια ευρεία συζήτηση σχετικά με τη μάθηση. Η Emma Gladstone, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Rolex Arts Festival, θα αναλάβει τον συντονισμό της συζήτησης. Οι τρεις καλλιτέχνες θα μοιραστούν σκέψεις και αναμνήσεις τους από ανθρώπους που τους έχουν καθοδηγήσει, τους έχουν δώσει ώθηση, τους έχουν κινητοποιήσει και υποστηρίξει στη διάρκεια της καριέρας τους. Μια συζήτηση-στοχασμός για τα μονοπάτια της καλλιτεχνικής εξέλιξής τους και το πώς οι καλλιτέχνες μοιράστηκαν στη συνέχεια τις γνώσεις τους με άλλους.

Μουσείο Μπενάκη| Πειραιώς 138, Αμφιθέατρο

6:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ.

Κινηματογραφική προβολή: International Shorts

Μια υπαίθρια, βραδινή προβολή, που θα προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από τις διεθνείς τάσεις του σινεμά. Υπότροφοι κινηματογράφου της Rolex –Kyle Bell (Ηνωμένες Πολιτείες), Annemarie Jacir (Παλαιστίνη), Josué Méndez (Περού), Celina Murga (Αργεντινή), Agustina San Martín (Αργεντινή), Tom Shoval (Ισραήλ), Chaitanya Tamhane (Ινδία) – θα παρουσιάσουν ταινίες μικρού μήκους ή αποσπάσματα από πρόσφατες δουλειές τους. Ο κάθε δημιουργός θα προλογίσει την επιλεγμένη του ταινία. Η σκηνοθέτρια και πρώην μέντορας της Rolex, Mira Nair, θα είναι η παρουσιάστρια της βραδιάς.

Μουσείο Μπενάκη | Πειραιώς 138, Αίθριο

9:00 μ.μ. – 11:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ

Παράλληλο Mentoring

Έργο υπό εξέλιξη και συζήτηση: Translations

Η υπότροφος κινηματογράφου Annemarie Jacir (Παλαιστίνη) και ο υπότροφος λογοτεχνίας Colin Barrett (Ιρλανδία, Καναδάς), που γνωρίστηκαν και έγιναν καλλιτεχνικοί συνεργάτες μέσα από το πρόγραμμα mentoring της Rolex, θα συζητήσουν για το κινηματογραφικό εγχείρημα που αναπτύσσουν αυτόν τον καιρό. Έλληνες ηθοποιοί θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα του σεναρίου, ζωντανεύοντας έτσι το υπό εξέλιξη έργο, ενώ η Jacir και ο Barrett θα σχολιάζουν. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, με συντονισμό από τον συγγραφέα και μέντορα της Rolex, Colm Tóibín (Ιρλανδία).

Ωδείο Αθηνών, Πολυχώρος Ω2

10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Παράλληλο Mentoring

Περφόρμανς και ομιλία: Listening to Walls Wear Off Their Colour

Η υπότροφος της δραματικής τέχνης Maya Zbib (Λίβανος), ο υπότροφος χορού Lee Serle (Αυστραλία) και ο υπότροφος εικαστικών τεχνών Mateo López (Κολομβία), που γνωρίστηκαν και έγιναν καλλιτεχνικοί συνεργάτες μέσα από το πρόγραμμα mentoring της Rolex, θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν για το νέο τους έργο Listening to Walls Wear Off Their Colour. Η Zbib και ο Serle θα ερμηνεύσουν το έργο, μαζί με δύο Αυστραλούς χορευτές. Ο τηλεπαρουσιαστής και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ, Γιώργος Μητρόπουλος, θα συντονίσει τη συζήτηση για το έργο.

Ωδείο Αθηνών, Νέα Σκηνή

10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Συζήτηση: Creative Alchemy

Μια ετερόκλητη ομάδα από υποτρόφους και μέντορες της Rolex, η μέντορας εικαστικών τεχνών Carrie Mae Weems, ο μέντορας μουσικής Zakir Hussain, η προστατευόμενη στο πεδίο της μουσικής Pauchi Sasaki, ο προστατευόμενος στο πεδίο της μουσικής Chaitanya Tamhane και ο προστατευόμενος στο πεδίο της μουσικής Vasco Mendonça θα συμμετάσχουν σε μια ευρεία συζήτηση για τις φευγαλέες και συγχρόνως ουσιώδεις ποιότητες που τροφοδοτούν τις δημιουργικές σχέσεις, προσφέροντας έτσι τις γνώσεις τους σχετικά με τα διασταυρούμενα ρεύματα της επιρροής και της έμπνευσης. Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα συντονίσει τη συζήτηση.

Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος

11:30 π.μ. – 12:45 μ.μ.

Διπλή παράσταση χορού: FALL και 05.49

Οι υπότροφοι χορού της Rolex, Eduardo Fukushima (Βραζιλία) και Myles Thatcher (Ηνωμένες Πολιτείες) παρουσιάζουν μια διπλή παράσταση της πρόσφατης δουλειάς τους. Ο Eduardo Fukushima θα ερμηνεύσει ένα σόλο έργο, το FALL, ενώ ο Myles Thatcher θα μοιραστεί με το κοινό το ντουέτο του, το 05.49, που θα ερμηνεύσουν δύο μέλη του San Francisco Ballet.

Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος

1:15 μ.μ. – 1:45 μ.μ.

Ηχητική εγκατάσταση: The Predatory Chord

Πριν και μετά τη συναυλία λήξης του Rolex Ar ts Festival στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το κοινό θα κληθεί να βιώσει μια δωρεάν ηχητική εγκατάσταση του Αυστραλού συνθέτη-περφόρμερ Ben Frost, υποτρόφου μουσικής της Rolex. Δημιουργημένη ειδικά για την Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου, η εγκατάσταση θα ταξιδέψει τους επισκέπτες σε ένα μεταβαλλόμενο ηχοτοπίο, που θα ζωντανέψει με τη βοήθεια 20 αιωρούμενων ηχείων.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

7:00 μ.μ. – μεσάνυχτα

Συναυλία λήξης

Ο υπαίθριος Κήπος του Μεγάρου Αθηνών θα φιλοξενήσει την εορταστική συναυλία λήξης του Rolex Arts Festival, με τη συμμετοχή των υποτρόφων μουσικής Dina Elwedidi, Aurelio Martínez και Marcus Gilmore, οι οποίοι θα διευθύνουν τα μουσικά σύνολά τους από την Αφρική, την Ονδούρα (κοινότητα των Γκαριφούνα) και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί τους, ως ειδικός καλεσμένος, ο θρυλικός Βραζιλιάνος τραγουδοποιός Gilberto Gil, μέντορας της Dina Elwedidi στο πλαίσιο του προγράμματος mentoring της Rolex.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Κήπος του Μεγάρου

9:00 μ.μ. – 10:30 μ.μ.