Οι πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις που θα δούμε τον Ιούνιο

See-Thru Palm

Γνωστή για τα αναπαραστατικά ζωγραφικά έργα και τις site-specific εγκαταστάσεις της με πλεξιγκλάς και άμμο, η καλλιτέχνιδα Mira Dancy φέρνει στα Dio Horia ένα νέο ζωγραφικό πρότζεκτ, με σχέδια μελάνης μεγάλου φορμά, καθώς και κείμενα και βινύλια. Οι αφηγήσεις στα οπτικά παράδοξα έργα της κρύβουν πνευματικές και φιλοσοφικές έννοιες της υποκειμενικότητας, της αιωνιότητας και της σχέσης του ατόμου με τη φύση. Στο νέο της πρότζεκτ, ενεργοποιείται ένα παιχνίδι υπερθέσεων και αντιθέσεων που παρασύρει τον θεατή σε ένα αλλόκοτο κόσμο, μέσα από πολυεπίπεδες συνθέσεις.

Εγκαίνια: 17/6 (7-10 μ.μ.)

Info: Dio Horia Ακρόπολη | 17/6-29/7 | Ώρες λειτουργίας: Τρ.-Παρ.: 11 π.μ. – 7 μ.μ., Σαβ.: 11 π.μ. – 6 μ.μ. | Είσοδος ελεύθερη

Inter-visibility braille

Ο Δημήτρης Καπετάνου στην έκθεση "braille" που παρουσίασε στο Κέντρο Τεχνών τον Οκτώβριο του 2022.

Στρέφοντας για άλλη μια φορά την προσοχή μας στο ζήτημα της προσβασιμότητας, ο Δημήτρης Καπετάνου στήνει στην Αποθήκη Δ9 της Τεχνόπολης μία πρωτότυπη εγκατάσταση: επίτοιχες επιφάνειες με κωδικοποιημένα σε γραφή braille κείμενα προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης μιας συνέντευξης, καλώντας τον θεατή να μπει για λίγο στη θέση ενός ατόμου με οπτική αναπηρία. Αυτή τη φορά και καθώς η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Athens Pride 2023, ο Καπετάνου παίρνει συνέντευξη από ένα τυφλό άτομο που παράλληλα είναι μέλος της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας. Ο συνεντευξιαζόμενος διηγείται στοιχεία από τις δύο του ταυτότητες, πόσο αποδεκτές είναι από την κοινωνία, αλλά και τον αποκλεισμό που βιώνει. Μαζί με τον καλλιτέχνη, μιλούν για καίρια ζητήματα όπως το coming out διασήμων, την πολιτική ορθότητα, την πατριαρχία, αθλήματα ατόμων με οπτική αναπηρία κ.α. Στον χώρο της έκθεσης θα υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα τα κείμενα της συνέντευξης, ώστε οι επισκέπτες που δεν γνωρίζουν τον κώδικα braille να μπορέσουν να πληροφορηθούν τα όσα καταθέτει το άτομο της συνέντευξης.

Εγκαίνια: 2/6 (6 μ.μ.)

Info: Τεχνόπολη | 2-7/6 | Ώρες λειτουργίας: Παρ.-Τετ.: 6-10 μ.μ. | Είσοδος ελεύθερη

Pretty Furious Women

Η πολύπλευρη ερευνητική, καλλιτεχνική, ακτιβιστική πρακτική της Zeyno Pekünlü είναι ουσιαστικά ένα σχόλιο πάνω στις έμφυλες ταυτότητες και τον τρόπο κατασκευή τους, την υποτιθέμενα απελευθερωμένη αλλά στην πραγματικότητα πολύ περιορισμένη σύγχρονη γυναίκα, τη σχέση φύλου-κοινωνικής τάξης και την παραγωγή και διανομή της γνώσης. Η εγκατάσταση "Pretty Furious Women" στήνεται στο ισόγειο του Neo Cosmos και, με αναφορές σε παραδοσιακές πολεμικές τέχνες της Ινδονησίας, προτείνει έναν αναστοχασμό για τη βία κατά των γυναικών και τις διαρκώς αυξανόμενες γυναικοκτονίες στην Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο. Την εγκατάσταση πλαισιώνουν τα βίντεο "How to Properly Touch a Girl so You Don’t Creep Her Out?" (2015) και "Don’t Let Anyone Hear!" (2012), τα οποία μιλούν για στερεοτυπικές συμπεριφορές των ανδρών προς τις γυναίκες (φλερτ, καμάκι, παρενόχληση). Στο υπόγειο προβάλλεται το διάρκειας εννέα ωρών βίντεο "Work /İş (2019)": εδώ η καλλιτέχνιδα αναπαριστά κάθε εργάσιμη στιγμή της ημέρας της εκθέτοντας την καθημερινότητά της ως γυναίκα, επαγγελματίας καλλιτέχνιδα και μαμά.

