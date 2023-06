Glamorous | Η Kim Cattrall επιστρέφει με αέρα "Devil Wears Prada"

And Just Like That..., η Kim Cattrall επιστρέφει στο υποκριτικό γίγνεσθαι χωρίς να συνδέεται άμεσα με το σίκουελ του θρυλικού "Sex & The City”. Και αν η είδηση ότι η χαρακτηριστική Samantha Jones θα κάνει ένα μικρό τηλεφωνικό πέρασμα από τον δεύτερο κύκλο της σειράς χαροποίησε τους θαυμαστές της, τότε ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στο "Glamorous” θα τους ενθουσιάσει.

Η Kim Cattrall φορά τα παπούτσια της Meryl Streep στο "Devil Wears Prada” χωρίς να τη ζορίζουν καθόλου και μεταμορφώνεται σε μία λουσάτη και πολυάσχολη ιδιοκτήτρια ενός τεράστιου οίκου με προϊόντα μακιγιάζ. Η Madolyn Addison (σ.σ. όπως ονομάζεται η ηρωίδα που ενσαρκώνει η Cattrall στη νέα αυτή σειρά) δε προσλαμβάνει την Anne Hathaway, αλλά άτομο της LGBTQ+ κοινότητας με ταλέντο, όρεξη και διάθεση να δουλέψει. Όμως, σε αυτό το βασίλειο της πολυτέλειας, όλα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά, κάτι που δεν αργεί να διαπιστώσει η Mrs. Addison και ως CEO της εταιρίας να πάρει τα μέτρα της.

Τα προβλήματα ξεκινούν όταν η σειρά μακιγιάζ της Madolyn, Glamorous Cosmetics, αρχίζει να σημειώνει σημαντική πτώση στις πωλήσεις της. Υποπτευόμενη ότι κάποιος από το εσωτερικό σαμποτάρει την επιχείρησή της, προσλαμβάνει τον Marco για να κάνει την απαραίτητη έρευνα με τον δικό του καμουφλαριστό τρόπο.

"Θέλει να είναι τα μάτια και τα αυτιά της, να κάνει φίλους - και να ανακαλύψει τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη της, να ανακαλύψει τι κρύβουν και τι κλέβουν ακόμα και κυριολεκτικά. Σε αντάλλαγμα, θα διδάξει στον Marco όλα όσα ξέρει - αλλά τον προειδοποιεί: "Αυτή η δουλειά δεν είναι όλο λάμψη και γοητεία, ούτε και η ζωή”, αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της σειράς, η οποία σηματοδοτεί την μεγάλη επιστροφή της Kim Cattrall στην μικρή οθόνη. Μέσα από την αποστολή αυτή, ο Marco θα ανακαλύψει τις πραγματικές του διαθέσεις, θα φέρει στην επιφάνεια τα βαθύτερα του συναισθήματα και θα βρει την ταυτότητα του προσπαθώντας να αντιληφθεί πόσο δύσκολο είναι στην πράξη να είσαι διαφορετικός από τους υπόλοιπους.

Με το επίσημο τρέιλερ το οποίο κυκλοφόρησε το πρωί της 6ης Ιουνίου να έχει μία χορταστική "γεύση” από το "Devil Wears Prada” και το "Sex & The City”, έγιναν γνωστοί και οι υπόλοιποι ηθοποιοί που απαρτίζουν το καστ της σειράς. Ayesha Harris, Graham Parkhurst, Jade Payton, Zane Phillips και Michael Hsu Rosen κατέχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην πιο Glamorous σειρά που έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο Netflix. Όσο για την ημερομηνία πρεμιέρας; Αυτή δεν είναι άλλη από την 22η του Ιούνη, ημέρα ίδια με τον δεύτερο κύκλο του "And Just Like That” και τις πρώην κολλητές της φίλες.