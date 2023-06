"The Lodger" | Η πρώτη χιτσκοκική ταινία έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνεχίζοντας τις επιτυχημένες καλοκαιρινές προβολές βωβών ταινιών στον Κήπο, παρουσιάζει την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 9 μ.μ. το αριστούργημα "The Lodger: A Story of the London Fog" ("Ο ενοικιαστής") του Alfred Hitchcock. Η προβολή συνοδεύεται από πρωτότυπη μουσική του συνθέτη και πιανίστα Στάθη Άννινου, ενός από τους πιο πολυδιάστατους καλλιτέχνες της γενιάς του. Τη μουσική ερμηνεύει ζωντανά ο ίδιος σε πιάνο, τσέμπαλο και synthesizers.

Το φιλμ, παραγωγής 1927, αποτελεί μία από τις κορυφαίες δημιουργίες και την καλύτερη βωβή ταινία του διαχρονικού "μετρ του σασπένς". To φιλμ, αν και άγνωστο στο ευρύ κοινό, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στην εξέλιξη του κινηματογράφου, καθώς στη συγκεκριμένη ταινία o Hitchcock τελειοποιεί για πρώτη φορά το χαρακτηριστικό του στιλ και τη θεματολογία που επρόκειτο να αλλάξουν για πάντα το σινεμά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι μεγαλύτεροι κριτικοί κινηματογράφου: "Το Lodger μπορεί να μην είναι η πρώτη ταινία του Hitchcock, είναι όμως σίγουρα η πρώτη χιτσκοκική ταινία".

Δείτε περισσότερα στο athinorama.gr