Aυτόν τον Σεπτέμβριο παίρνουμε τα πράγματα πιο χαλαρά. Δε χρειάζεται να 'σπάμε' το κεφάλι μας με άλλη μία ισπανική crime ταινία μυστηρίου ή κάποια γαλλική art-house επανέκδοση. Καλές και αυτές οι επιλογές, αλλά ας πάμε σε κάτι πιο σέξι, fun και 'ιδρωμένο' που θα περάσουμε καλά στην κινηματογραφική αίθουσα ή στον καναπέ του σπιτιού μας. Ποιες είναι οι πιο σέξι ταινίες του 2023, μέχρι στιγμής τουλάχιστον;

No Hard Feelings

Αυτή η ευχάριστη ρομαντική κωμωδία ακολουθεί την Maddie (Jennifer Lawrence), μία γυναίκα που προσπαθεί να σώσει το σπίτι της από την κατάσχεση. Σε μια πράξη απελπισίας, απαντά στην αγγελία ενός εύπορου ζευγαριού που ψάχνουν μία νέα γυναίκα για να βγει σε ραντεβού με τον 19χρονο γιο τους. Μετά από συνέντευξη, η Maddie παίρνει τη δουλειά, αλλά υπάρχει μία παγίδα: Για να πληρωθεί, θα πρέπει να κάνει πράγματα που δεν περίμενε να κάνει. Μην τα γράφουμε όλα εδώ.

Magic Mike's Last Dance

Μπορούμε να το πούμε, το πιο πρόσφατο φιλμ της σειράς Magic Mike είναι και το καλύτερο. Το Magic Mike's Last Dance είναι γοητευτικό και hot την ίδια στιγμή, μία μίξη από χορευτικές σκηνές και χιούμορ που θα περάσετε καλά από την αρχή ως το τέλος. Στο φιλμ επιστρέφει ο Mike Lane (Channing Tatum), που αρχίζει να έχει οικονομικά ζόρια όταν χαλάει μία επιχειρηματική συμφωνία του. Η τύχη του αλλάζει όταν συναντά την Maxandra (Salma Hayek), μία πλούσια κοσμική γυναίκα, που τον προσλαμβάνει για να "τρέξει" το νέο της strip-club στο Λονδίνο.

Money Shot: The Pornhub Story

Εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο επισκέπτονται κάθε μέρα το Pornhub για να δουν πορνό, λίγοι, όμως, γνωρίζουν για τους adult ηθοποιούς που περνάνε από τις οθόνες μας. Το ντοκιμαντέρ Money Shot: The Pornhub Story ρίχνει μία behind the scenes ματιά στη δημοφιλή πλατφόρμα, καθώς ερευνά τα διάφορα σκάνδαλα και κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με τα οποία έχει συνδεθεί. Το Pornhub Story δεν είναι σέξι με την παραδοσιακή έννοια, αλλά είναι γεμάτο ανατροπές.

