Friends | Το λάθος που υπάρχει στο επεισόδιο με τον Brad Pitt

Στις 10 σεζόν των Friends έκαναν guest εμφάνιση πολλοί αγαπημένοι ηθοποιοί. Reese Witherspoon, Julia Roberts, Ben Stiller, Bruce Willis, Danny DeVito και πολλοί ακόμη μας χάρισαν αξέχαστες ερμηνείες στο πλευρό της θρυλικής 6αδας. Λίγο περισσότερο όμως ξεχωρίζουμε αυτή του Brad Pitt στην 8η σεζόν. Εκείνη την εποχή, το 2001, ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος με την Jennifer Aniston που υποδύεται τη Rachel Green.

Ο ρόλος του Brad Pitt στα Friends

Το επεισόδιο των Friends στο οποίο είδαμε τον Brad Pitt έχει τίτλο The One with the Rumor. Ο ρόλος που υποδύθηκε είναι αυτός του Will Colbert, ενός παλιού συμμαθητή της Monica και του Ross Geller τον οποίο κάλεσαν για να φάνε μαζί για το Thanksgiving.

Γρήγορα γίνεται ξεκάθαρο ότι ο Will μισεί τη Rachel και αποκαλύπτεται ότι εκείνος και ο Ross είχαν δημιουργήσει στα σχολικά τους χρόνια μια ομάδα που είχαν ονομάσει "I hate Rachel Green club". Κι αυτό ως απάντηση στον εκφοβισμό που δεχόταν από την Rachel στο Λύκειο.

Το λάθος που εντόπισαν οι θαυμαστές της σειράς

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο Chandler, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Mathew Perry παρακολουθεί έναν ποδοσφαιρικό αγώνα εν μέσω των εορτασμών του Thanksgiving υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ιδέα τι συμβαίνει στο άθλημα.

Ωστόσο, ένας παρατηρητικός χρήστης του Reddit εντόπισε ότι ο Chandler στην τρίτη σεζόν και το επεισόδιο με τίτλο The One with the Football, που προβλήθηκε το 1998, εξέφρασε το μεγάλο ενδιαφέρον του για το ποδόσφαιρο.

"Ο Chandler έχει παρουσιαστεί ως ένας μεγάλος οπαδός των σπορ σε όλη τη διάρκεια της σειράς και σε ένα επεισόδιο πριν από το Thanksgivig o Chandler αγαπά το ποδόσφαιρο" ανέφερε χαρακτηριστικά. "Είναι μικρή λεπτομέρεια αλλά με ενοχλεί κάθε φορά που το βλέπω".

"Κυριολεκτικά πέρασαν έναν ολόκληρο επεισόδιο παίζοντας ποδόσφαιρο. Λεγόταν μέχρι και The One with the Football" σημειώνει άλλος χρήστης του Reddit.

Παρόλα αυτά υπάρχουν και αυτοί που δεν βρίσκουν λάθος στο επεισόδιο. "Μιλήσαν κυρίως για τη συμμετοχή του Chandler σε παιχνίδια χόκεϊ και μπεϊζμπολ στη σειρά, όχι τόσο για ποδόσφαιρο" υποστηρίζει θαυμαστής της σειράς στην πλατφόρμα.