Νύχτες Πρεμιέρας | Οι νικητές των βραβείων του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

Απονεμήθηκαν τα βραβεία-αγαλματίδια Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας "Νύχτες Πρεμιέρας", χαρίζοντας τον πιο σινεφίλ επίλογο στο Φεστιβάλ που αναθερμαίνει κάθε χρόνο τη σχέση μας με τον κινηματογράφο και την έβδομη τέχνη.

Η Κριτική Επιτροπή για το Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους "Ελληνικές Μικρές Ιστορίες" του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τις/τους:

Αγγελος Φραντζής, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Πρόεδρος

Ορφέας Αυγουστίδης, ηθοποιός

Μαριλένα Καραμολέγκου, εκδότρια (εκδ. Δώμα)

Πόλυ Λυκούργου, κριτικός κινηματογράφου

Βίκυ Μίχα, παραγωγός.

Για την φετινή 29η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, 47 ελληνικές μικρές ιστορίες διεκδίκησαν τα παρακάτω βραβεία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Άγγελος Φραντζής, ανέφερε στον ευχαριστήριο λόγο του: "Εκ μέρους της επιτροπής, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το φεστιβάλ γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτές τις 47 ταινίες μικρού μήκους γεμάτες σκέψεις, ταλέντο και ιδέες. Με την κριτική επιτροπή συμφωνήσαμε σε πολλά, διαφωνήσαμε ελάχιστα, σε μία όμως θέση είχαμε πλήρη ταύτιση: τα βραβεία δεν έχουν καμιά αντικειμενική αξία. Είναι απλά, η συνισταμένη των εντελώς υποκειμενικών απόψεων 5 ανθρώπων που αγαπούν το σινεμά. Κι αν τα βραβεία δεν έχουν τόση σημασία, έχει σίγουρα σημασία να συνεχίσετε να κάνετε σινεμά με κάθε τρόπο, απέναντι σε όλες τις δυσκολίες, γιατί είδαμε πραγματικά πολύ ταλέντο σε όλες αυτές τις ταινίες".

Χρυσή Αθήνα Βραβείο Καλύτερης Ταινίας | Golden Athena Award

Φως εκ Φωτός του Νεριτάν Ζιντζιρία | LIGHT OF LIGHT by Neritan Zinxhiria

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής:

"Η ταινία στην οποία επιλέξαμε να δώσουμε το βραβείο της χρυσής Αθήνας καλύτερης ταινίας μας συγκίνησε βαθιά με έναν τρόπο που μόνο η τέχνη του κινηματογράφου μπορεί να το κάνει. Είναι αυτή η περιοχή του άλεκτου όπου ο λόγος δεν έχει τόση σημασία για να αναλύσεις μια ταινία γιατί οι αισθήσεις και τα συναισθήματα που σου έχει προκαλέσει δεν μπορούν να χωρέσουν σε λέξεις. Μια ταινία που ανακατεύει παράδοξα και τολμηρά τα υλικά της δημιουργώντας ένα υβριδικό αλλά εντελώς προσωπικό σύμπαν που συνδέει την μεταφυσική φώτιση με το φως που αποτυπώνεται πάνω στο φιλμ φωνάζοντας δυνατά, ναι, το σινεμά είναι η δική μας εκκλησία".

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Αργύρη Αθηνά Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής | Silver Athena Award

Ανορθόδοξος του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου | UNORTHODOX by

Konstantinos Antonopoulos

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής:

"Μπορεί μία ταινία να μιλήσει για τα πιο σοβαρά αυτού του κόσμου -

καμουφλαρισμένη ως μία ανίερη κωμωδία; Να κάνει, υπόγεια αλλά καυστικότητα ένα περιπαικτικό σχόλιο για την πίστη, τις θρησκείες, την πολιτική τους επιβολή, την υποκρισία; Ενώ ταυτόχρονα να δείχνει απερίφραστα τον άνθρωπο, μικρό, ασήμαντο, ταλαίπωρο, δέσμιο των κατασκευών του;

Μπορεί και το έκανε - με ιερόσυλο σενάριο, αριστοτεχνική σκηνοθεσία κι άψογο χειρισμό των κινηματογραφικών εργαλείων - φωτογραφίας, μοντάζ, σκηνογραφίας, κοστουμιών, μουσικής και, φυσικά, εξίσου υπέροχων "αμαρτωλών" ερμηνειών.

Κωνσταντίνε, δηλώνουμε πιστοί ακόλουθοι του ανορθόδοξου κινηματογραφικού σου δόγματος".

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας | Best Director Award

Midnight Skin του Μανώλη Μαυρή | MIDNIGHT SKIN by Manolis Mavris

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής:

"Παρακολουθώντας αυτές τις 47 ταινίες κάτι ήταν ορατό και έντονο: το φυτώριο της ελληνικής κινηματογραφίας κρύβει μεγάλο ταλέντο. Αυτό όμως δεν φέρνει μόνο συναισθήματα χαράς, αλλά και προβληματισμού. Πώς θα στηριχθεί όλο αυτό το ταλέντο και πώς θα κάνει τα επόμενα βήματά του; Δε θα σας κουράσουμε, θα πούμε μόνο δύο αριθμούς: κάθε χρόνο δίνονται 3.5 εκατομμύρια για τακτική και έκτακτη επιχορήγηση για την παραγωγή στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Στην αντίστοιχου μεγέθους Πορτογαλία το ποσό αυτό φτάνει τα 20 εκατομμύρια. Ο ελληνικός κινηματογράφος και ο σύγχρονος πολιτισμός είναι η περιουσία μας και πρέπει να τον στηρίξουμε όπως του αξίζει. Οι ταινίες σας το έχουν ήδη αποδείξει. Σε μια τέτοια ταινία θα δώσουμε σήμερα το βραβείο σκηνοθεσίας. Μια ταινία ενός δημιουργού που φτιάχνει ένα απόλυτα προσωπικό σύμπαν. Επικό αλλά και μικρό. Εγκεφαλικό αλλά και συναισθηματικό. Έναν σκηνοθέτη που μάς υπενθύμισε ότι το

Ελληνικό σινεμά μπορεί να τεντώσει τα κλαδιά του πολύ ψηλά. Και δε θα χρειαστεί να ξεριζωθεί για να προκόψει."

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία άνοιξε και στην Ελλάδα.

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου | Best Screenplay Award

Τομ Φλόιντ για την ταινία Η Πορνογραφική Συλλογή του Κάφκα, του

Αριστοτέλη Μαραγκού | Tom Floyd for the movie KAFKA’S COLLECTION OF PORN by Aristotelis Maragkos

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής:

"Πόσα θα δείξεις, πόσα θα πεις, πόσα θα υπονοήσεις; Πόσο δύσκολο στο σινεμά να πεις μία ιστορία - ευφάνταστα, αλλά στιβαρά και ολοκληρωμένα; Να χτίσεις χαρακτήρες που το κοινό θα συνδεθεί, θα θέλει να τους ακολουθήσει στη διαδρομή τους, θα αγωνιά για την κατάληξη τους. Πόση μεγάλη πρόκληση να τολμήσεις μία γλώσσα που δεν υποτιμά, αλλά κινητοποιεί τον θεατή σου; Καμιά φορά είναι τόσο απλό, περίτεχνο, σπουδαίο. Όσο μία μαύρη αφηγηματική γραμμή. Μία μονοκονδυλιά".

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 Ευρώ με την υποστήριξη του τμήματος σεναρίου Ant1 Media Lab.

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας | Best Male Performance Award

Καραφίλ Σένα για την ταινία ΔΙΑΒΑΣΗ, των Αινεία Τσαμάτη και Κατερίνας Μαυρογεώργη | Karafil Shena for the movie CROSSING by Aineias Tsamatis and Katerina Mavrogeorgi

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής:

"Για να σας δώσουμε ένα παράδειγμα για τον πλούτο ταλέντου στο οποίο γίναμε μάρτυρες, η τελική ευθεία επιλογών μας για το βραβείο ανδρικής ερμηνείας ήταν 9 άντρες - όλοι διαφορετικοί, όλοι υπέροχοι.

Συμφωνήσαμε να αναδείξουμε μία ερμηνεία που θα μπορούσε να περάσει στα ψιλά - γιατί ο συγκεκριμένος ηθοποιός εμπιστεύεται το σώμα του, την εκφραστικότητα του προσώπου του, και δεν νιώθει καμία ανάγκη να "φωνάξει" τον χαρακτήρα του. Απλώς, κουβαλά την μελαγχολία, την μοναξιά, την απρόσμενη ελπίδα διαφυγής στο βλέμμα του. Θα θέλαμε λοιπόν να σηκώσουμε ένα χαρτόνι, στο φορτωμένο με ταλέντο τρένο της Ελλήνων ηθοποιών που να γράφει το όνομα: Καραφίλ Σένα για την "Διάβαση"".

Το βραβείο συνοδεύεται από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United.

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας | Best Female Performance

Award

Σοφία Σιμώνη για την ταινία DAYS OF A LILAC SUMMER, της Αριάδνης Αγγελικής Θυφρονίτου Λήτου | Sofia Simoni for the movie DAYS OF A LILAC SUMMER, by Ariadni Angeliki Thyfronitou Litou

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής:

"Η γυναικεία ενηλικίωση ήταν μία από τις σημαντικότερες θεματικές των ταινιών που είδαμε. Και υπήρξαν υπέροχες και διαφορετικές πρωταγωνίστριες που την ανέδειξαν με τόλμη, ευαισθησία, χιούμορ και ρίσκο.

Και πάλι αποφασίσαμε να ξεχωρίσουμε μία ηθοποιό που έγδυσε την ερμηνεία της από περιττά κι απέδωσε την έφηβη ηρωίδα της αληθινά, συναισθηματικά και ανεπιτήδευτα κάνοντας κάτι δύσκολο να μοιάζει απλό.

Σοφία, ελπίζουμε αυτό το βραβείο να ολοκληρώνει όμορφα το τέλος ενός λιλά

καλοκαιριού!".

Το βραβείο συνοδεύεται από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United.

Ειδική Μνεία | Special Mention

Θυμωμένο Ψάρι του Κωνσταντίνου Χαλιάσα | ANGRY FISH by Kostas

Chaliasas

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής:

"Σε μία ταινία που αντιμετώπισε ένα δύσκολο θέμα με μια απρόβλεπτη και τολμηρή φόρμα προσπαθώντας να κατανοήσει την άγρια καρδιά ενός παιδιού που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το ασυμβίβαστο του θανάτου. Κάτι που δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την υπέροχη ερμηνεία του μικρού πρωταγωνιστή Κωνσταντίνου Καλτσά".

Onassis Award

Η Πορνογραφική Συλλογή του Κάφκα του Αριστοτέλη Μαραγκού |

KAFKA’S COLLECTION OF PORN by Aristotelis Maragkos

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής:

"To φετινό Onassis Award απονέμεται σε μια ταινία που ξεχώρισε για το καλλιτεχνικό θάρρος και την τεχνική αρτιότητά της. Μια ταινία που τολμά να αγγίξει με χιούμορ μια θρυλική προσωπικότητα, σπάζοντας τη φόρμα της βιογραφίας, χρησιμοποιώντας ως μέσο μία και μόνο γραμμή. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Η Πορνογραφική Συλλογή του Κάφκα του Αριστοτέλη Μαραγκού και συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ για την ανάπτυξη της επόμενης ταινίας του σκηνοθέτη".

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 Ευρώ που προσφέρει το Onassis Culture. Η επιχορήγηση προσφέρεται σε κάθε σκηνοθέτη/-ιδα για την ανάπτυξη του σεναρίου της μικρού ή μεγάλου μήκους ταινίας του/της.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι από τις ταινίες μικρού μήκους που διαγωνίστηκαν στις "Ελληνικές Μικρές Ιστορίες" των 29ων Νυχτών Πρεμιέρας, θα εξαιρεθούν από την βράβευση με το Onassis Award όσες ταινίες μικρού μήκους έχουν λάβει κατά την παραγωγή τους την υποστήριξη του Onassis Culture καθώς και όσες αντίστοιχα θα έχουν ήδη βραβευτεί με το ίδιο βραβείο στο Φεστιβάλ Δράμας.

Τα βραβεία-αγαλματίδια Χρυσή και Αργυρή Αθηνά σχεδιάστηκαν από τον

designer Γιώργο Σεπετζόγλου και είναι μια ευγενική χορηγία των

κοσμηματοπωλείων Zοlotas.