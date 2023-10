The World’s 50 Best Bars 2023 | Tα καλύτερα μπαρ του πλανήτη

The World’s 50 Best Bars 2023 λοιπόν. Ο πιο δημοφιλής θεσμός του κόσμου των μπαρ, The World’s 50 Best Bars, ανακοίνωσε την 50άδα των καλύτερων του πλανήτη για το 2023, σε μία εντυπωσιακή τελετή στη Σιγκαπούρη. Η ασιατική μητρόπολη ήταν είναι εκείνη που διαδέχθηκε τη Βαρκελώνη για την ανακοίνωση των βραβεύσεων, καθώς και για μία σειρά events που τράβηξαν το ενδιαφέρον του bar & spirits community.

Το Sips στην κορυφή και οι αθηναϊκές σταθερές

Το απόγευμα της 17ης ημέρας του Οκτωβρίου στο Pasir Panjang Power Station -ένα εκπληκτικό industrial σημείο στις αποβάθρες της πόλης-κράτους στη νοτιοανατολική Ασία- έγινε γνωστό πως το είναι το κορυφαίο μπαρ του κόσμου για τη χρονιά που διανύουμε.

Στην κορυφή για φέτος βρέθηκε το Sips (Βαρκελώνη), το μπαρ πίσω από το οποίο βρίσκονται δύο από τα πιο δημιουργικά μυαλά του industry, o Simone Caporale και ο Marc Álvarez.

Ο περσινός νικητής, το Paradiso της Βαρκελώνης βρέθηκε στην 4η θέση. Η πρώτη πεντάδα συμπληρώθηκε από τα Double Chicken Please (Νέα Υόρκη), Handshake Speakeasy (Πόλη του Μεξικό) και Connaught Bar (Λονδίνο).

Δείτε περισσότερα στο esquire.com.gr