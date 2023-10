Le Chouchou | Το συναρπαστικό Coffee Table Book του Jacquemus για την ομώνυμη συλλογή του

Πολύπλευρος, πολυδιάστατος, με αστείρευτο ταλέντο και αδιαμφισβήτητη αισθητική. Με μία λέξη: καλλιτέχνης. Ο Jacquemus δεν περιόρισε ποτέ τον εαυτό και τη σκέψη του εντός στενών συνόρων – περιττών για τη φαντασία και τη δημιουργική του ταυτότητα. Το φετινό φθινόπωρο, ο one-of-a-kind σχεδιαστής αποφάσισε να ενώσει το σύμπαν της μόδας με τον κόσμο της φωτογραφίας σε μία έντυπη συλλογή με αναμνήσεις του παρελθόντος, γεγονότα του σήμερα, οραματισμούς του μέλλοντος.

Courtesy Of Jacquemus

Αφιερωμένη στην καινούρια του συλλογή για τη Fall / Winter 2023 σεζόν, η "Le Chouchou" αποτελεί ένα πολυτελές coffe table book με έντονο χρώμα και σκοπό να γεννήσει ακόμα πιο έντονα συναισθήματα στους αναγνώστες του. Στις σκληρόδετες σελίδες του, ξεδιπλώνεται ειρηνικά η οπτική του σχεδιαστή, ο τρόπος που Jacquemus επιλέγει συνειδητά να δει πρόσωπα και καταστάσεις, να αξιολογήσει υφάσματα, να αναγεννηθεί μέσα από τα σχέδια και τα ιδιαίτερα πατρόν των ενδυμάτων του. Το ταξίδι πίσω από τη νέα του συλλογή σκιαγραφείται με τρόπο ρομαντικό, σχεδόν ανεπιτήδευτο καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό τμήμα του τρίτου κατά σειρά βιβλίου του, πρώτο μετά το "Portraits" το οποίο κυκλοφόρησε το 2020.

Η πρόσφατη εκδοτική πρόταση του σχεδιαστική δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον θρυλικό Βρετανό φωτογράφο και ντοκιμαντεριστή, Martin Parr. Με το οξυδερκές μάτι του Parr για την αποτύπωση των αποχρώσεων της σύγχρονης ζωής και τον οραματικό σχεδιασμό του Jacquemus το τελικό αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από επαναστατικό.

Courtesy Of Jacquemus

Ο Martin Parr, Commandeur του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE), έχει κερδίσει τον σεβασμό για τα φωτογραφικά, τα οποία αποπνέουν μία οικεία, συχνά σατιρική και ανθρωπολογική προοπτική της σύγχρονης ζωής. Έχει καταγράψει διάφορα στρώματα της αγγλικής κοινωνίας, προσφέροντας γνώσεις για τον πλούτο του δυτικού κόσμου και τις αντιφατικές διαφοροποιήσεις του. Ειδικότερα, τα διάσημα έργα του περιλαμβάνουν τα "The Last Resort", "The Cost of Living", "Small World" και "Common Sense". Μέλος της αξιοσέβαστης Magnum Photos από το 1994, το εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο του Parr περιλαμβάνει περίπου 40 ατομικά φωτογραφικά βιβλία και περίπου 80 εκθέσεις παγκοσμίως.

Το "Le Chouchou" είναι διαθέσιμο προς αγορά στο επίσημο site του Jacquemus.