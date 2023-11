Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Ο Αlmodovar, ένα συγκλονιστικό ντεμπούτο, ένα weird comeback και ο Mads Mikkelsen προσεχώς στις μαρκίζες των κινηματογράφων.

Οι Παράξενοι Δρόμοι της Ζωής

Ο νέος -μικρού μήκους- Pedro Almodovar. 25 χρόνια μετά το σύντομο ειδύλλιο του με τον σερίφη Τζέικ, ο Σίλβα διασχίζει την έρημο για να τον συναντήσει ξανά. Μετά από μία νύχτα πάθους, έχει έρθει η ώρα να αποκαλυφθούν τα πραγματικά κίνητρα αυτής της επανασύνδεσης. Η μικρού μήκους προβάλλεται μαζί με συνέντευξη του Αlmodovar διάρκειας 30'.

How to Have Sex

Το arthouse ντεμπούτο που θα συζητηθεί. Μια παρέα νεαρών κοριτσιών ταξιδεύει στα Μάλια για διακοπές. Εκεί, όμως, μαζί με τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα τις περιμένει μια απότομη προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα της πρόωρης ενηλικίωσης. Βραβείο Ένα Κάποιο Βλέμμα στο φεστιβάλ των Καννών και Χρυσή Αθηνά στις 29ες Νύχτες Πρεμιέρας.

Fingernails

H αγγλόφωνα weird επιστροφή του Χρήστου Νίκου. Η Άννα και ο Ράιαν έχουν βρει την πραγματική αγάπη, όπως έχει αποδειχτεί από μία αμφιλεγόμενη νέα τεχνολογία. Υπάρχει μόνο ένα ζήτημα: η Άννα δεν είναι ακόμα σίγουρη. Όταν αρχίσει να εργάζεται σε ένα ινστιτούτο που διεκπεραιώνει εργαστηριακούς ελέγχους για να διαπιστώσει τη συμβατότητα των ζευγαριών, η Άννα γνωρίζει τον Αμίρ. Πρωταγωνιστούν η υποψήφια για Όσκαρ Τζέσι Μπάκλεϊ, ο οσκαρικός Riz Ahmed και ο διάσημος για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη σειρά "The Bear"Jeremy Allen White.

Μίλα μου

Η ταινία τρόμου της χρονιάς. Σε σκηνοθεσία των ελληνικής καταγωγής Αυστραλών αδερφών Φιλίππου, η ταινία εξελίσσεται κατά τη διάρκεια ενός βραδιού όπου μια παρέα εφήβων αποφασίζει να παίξει ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Στη διάθεσή τους έχουν ένα ταριχευμένο αλλά και στοιχειωμένο χέρι, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επικοινωνούν με πνεύματα νεκρών. Η επαφή μαζί τους κρατά 90", ωστόσο οι παίκτες θα πρέπει να βρουν τρόπο να ξεφύγουν από τη λαβή σε αυτό το διάστημα, διαφορετικά τα πνεύματα μπορούν να εισβάλλουν στο σώμα τους.

Η Γη της Επαγγελίας

Ο Mads Mikkelsen σε ρόλο Δανού αποικιοκράτη. Ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται ένα υπαρκτό πρόσωπο, το λοχαγό Ludvig Kahlen, ο οποίος το 1755 ζητά την άδεια του βασιλιά ώστε να καλλιεργήσει τον αφιλόξενο χερσότοπο της Γιουτλάνδης και να δημιουργήσει μια αποικία, με αντάλλαγμα να του δοθεί ένας τίτλος ευγενείας. Αλλά θα βρει πολλά εμπόδια στον δρόμο του, με κυριότερο τον ημιπαράφρονα και σαδιστή γαιοκτήμονα Φρέντερικ ντε Σίνκελ, τον πανίσχυρο άνδρα της περιοχής, που βλέπει την εξουσία του να απειλείται.

Daliland

Ben Kingsley και Ezra Miller υποδύονται τον Salvador Dalí. Η Mary Harron, η σκηνοθέτρια του cult classic "American Psycho" που έχει εμπνεύσει μυριάδες memes, εμπνέεται από τη διχαστική προσωπικότητα του ζωγράφου Salvador Dali και υπογράφει το "Daliland". Συγκεκριμένα, η ταινία τοπoθετείται στα μέσα της δεκαετίας του ’70 και εξερευνά τα τελευταία χρόνια της ζωής του εκκεντρικού καλλιτέχνη, δίνοντας έμφαση στη ιδιότροπη σχέση του με την Γκαλά. Πρόκειται για τη γυναίκα που ενέπνευσε πολλούς πίνακες του Dali, ήταν δέκα χρόνια μεγαλύτερή του, ενώ έβριθαν τα κουτσομπολιά για την ανοιχτή σεξουαλική ζωή τους. Η Harron αναμένεται να δώσει πνοή σε όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον οσκαρικό Ben Kingsley και την πολύπειρη Barbara Sukowa. Εδώ να σημειώσουμε πως το νεαρό Dali ενσαρκώνει ο Ezra Miller, ο οποίος πρόσφατα υποδύθηκε τον Flash.

