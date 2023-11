Street food στην Αθήνα | Προτάσεις για νοστιμιά από… χέρι που πρέπει να δοκιμάσετε

Το φαγητό του δρόμου είναι πάντα "in" και από τα πιο ευέλικτα είδη αφού προσαρμόζεται σε κάθε τύπου προτιμήσεις και μπορείς να το απολαύσεις παντού. Το φάσμα των γευστικών προτάσεων είναι ευρύ και πληθωρικό από κάθε άποψη. Από burgers και hot dogs μέχρι tacos, noodles και poke bowls, το έξυπνα καρυκευμένο παλμαρέ του street food αθηναϊκού χάρτη τα έχει όλα.

"Hopper's"

Όταν στην ολοζώντανη οδό Αθηνάς το urban spirit του Edward Ηopper σμίγει με την εξωτική κουζίνα της Νότιας Αμερικής, κάτι πολύ ενδιαφέρον συμβαίνει. Και το όνομα αυτού: "Hopper's"! Σε ένα χώρο homage στον εμβληματικό ζωγράφο, η κεφάτη brigada του "Hopper's" μας ταξιδεύει από τη Βραζιλία έως τις Άνδεις μέσα από αυθεντικές street food γεύσεις. Με την πυξίδα να δείχνει σταθερά την ποιοτική πρώτη ύλη, εδώ πρωταγωνιστούν οι ταπιόκες, ανάλαφρες gluten free πιτούλες, που φτιάχνονται με τον παραδοσιακό τρόπο των ιθαγενών Tupi του Αμαζονίου από την ρίζα Cassava και γεμίζονται με πολλούς τρόπους και urban επιρροές από διαφορετικές χώρες τις λατινικής Αμερικής.

"Junky the Foodtruck"

Αποκλείεται να έχεις περάσει από το κέντρο της πόλης και την οδό Κολοκοτρώνη και να μην έχεις προσέξει το "Junky the Foodtruck". Στον αριθμό 15 του δημοφιλούς δρόμου, έχει στηθεί μία αναβαθμισμένη εκδοχή καντίνας γύρω από ένα κόκκινο Mini Cooper, που σερβίρει ένα από τα καλύτερα και διαφορετικά 'βρώμικα' των Αθηνών. Στο εξαιρετικά φιλικό για τους λάτρεις του Instagram περιβάλλον, το 'βρώμικο' προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο, ενώ η προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά. Ακόμη κι αν μιλάμε για γρήγορο και συνήθως after hours (ή και after drinks) street food, τα πάντα σε πείθουν πως εδώ γίνεται δουλίτσα. Το φάσμα των γευστικών προτάσεων είναι ευρύ και πληθωρικό από κάθε άποψη: Χοτ ντογκ, σάντουιτς και μερίδες, που έχουν κάτι για τον καθένα.

"Lostacos"

Με τη high volume σε χρώματα αλλά λιλιπούτεια σε μέγεθος σάλα να σκορπάει spicy μυρωδιές και γεύσεις στο Κουκάκι, το "Lostacos" ξέρει πως να δονεί σε μεξικάνικους street food ρυθμούς το κέντρο της πόλης. Η εξωστρεφής taqueria ρίχνει τον προβολέα της στα tacos -είτε με μαλακή είτε με τραγανή ζύμη- όπου βγαίνουν από την κουζίνα σε διάφορους συνδυασμούς: μοσχαρίσιος κιμάς με σος cheddar, λαχανικά και μαύρα μεξικάνικα φασόλια, παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου με mayo chipotle και pico de gallo, χοιρινό με λαχανικά σοτέ και chutney πικάντικης πιπεριάς καθώς και μοσχάρι σιγομαγειρεμένο με λαχανικά, τυρί monterey jack, και sour cream.

"Poke Hawaiian Sushi"

Το μικροσκοπικό και άκρως χαριτωμένο street food spot στην ολοζώντανη οδό Πετράκη, έβαλε το poke στη ζωή μας και οι Αθηναίοι ανακάλυψαν αυτή την ελαφριά και εκλεκτή λιχουδιά από το νησιωτικό σύμπλεγμα του Ειρηνικού. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αποδομημένη εκδοχή του sushi που μπαίνει σε μπολ, δηλαδή το ξιδάτο ρύζι στρώνεται σε βαθύ πιάτο, μαζί με κυβάκια από ωμό φρέσκο ψάρι, που αλλάζει καθημερινά ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, και διάφορα άλλα δροσερά λαχανικά. Παρότι το μενού των poke bowls συνεχώς εξελίσσεται με νέες προσθήκες, υπάρχουν κάποιες σταθερές και δημοφιλείς αξίες όπως το O`ahu με σολομό, αβοκάντο, φύτρες φασολιών, crispy κρεμμύδια, nori και σόγια σως.

Δείτε περισσότερα στο athinorama.gr