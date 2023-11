The New Look | Η νέα σειρά που φέρνει στο φως την άγνωση σχέση ανάμεσα στην Coco Chanel και τον Christian Dior

Το όνομά τους συνώνυμο της αστείρευτης δημιουργικότητας στο σύμπαν της μόδας. Η υπογραφή τους δικλείδα ασφαλείας της αδιαμφισβήτητα υψηλής αισθητικής και της ποιότητας των τελικών δημιουργιών. Η Coco Chanel και ο Christian Dior αποτελούν δύο διαφορετικούς κόσμους. Με αλλιώτικο τρόπο συμπεριφοράς, ξεχωριστά πατρόν, ξεχωριστής φόρμας ενδυμάτων. Δύο παράλληλες ευθείες γραμμές, οι οποίες είχαν ένα μοναδικό σημείο τομής: να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της μόδας και να θεσπίσουν νέους κανόνες – αρκετά μακριά από τα στεγανά της εποχής στην οποία έζησαν, σκέφτηκαν και μεγαλούργησαν.

Και γέννησαν "The New Look", όπως ονομάζεται και η νέα σειρά της Apple TV. Με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς, η streaming πλατφόρμα έχει ήδη ξεκινήσει να μοιράζεται μερικές λεπτομέρειες γύρω από τη μίνι σειρά που έχει ήδη σαγηνεύσει διεθνείς fashionistas, νέους σχεδιαστές, λάτρεις της μόδας και της τέχνης. Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα και γυρισμένη αποκλειστικά στο Παρίσι, η σειρά επικεντρώνεται στους σχεδιαστές μόδας Christian Dior, Coco Chanel καθώς περιηγούνται στη φρίκη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στον αντίποδα της ζοφερής συνθήκης, οι δύο Γάλλοι σχεδιαστές βρίσκουν ειρηνικό καταφύγιο στους κόλπους της μόδας, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά με τις δημιουργίες τους τη σύγχρονη οπτική της.

Καθώς ο Dior ανεβαίνει στην κορυφή με το πρωτοποριακό, εμβληματικό αποτύπωμα της ομορφιάς και της επιρροής του, η βασιλεία της Coco Chanel ως η διασημότερη και πιο επιδραστική σχεδιάστρια μόδας στον κόσμο τίθεται σε κίνδυνο. Το συνυφασμένο έπος ακολουθεί τις εκπληκτικές ιστορίες των συγχρόνων και των αντιπάλων του Dior, από τη Chanel μέχρι τον Pierre Balmain, τον Cristóbal Balenciaga και άλλους- και, παρέχει μια εκπληκτική ματιά στο ατελιέ, τα σχέδια και τα ρούχα που δημιούργησε ο Christian Dior μέσω της συνεργασίας με τον εμβληματικό οίκο.

Στην πολυαναμενόμενη σειρά, η Juliette Binoche μεταμορφώνεται σε Coco Chanel με την ομοιότητα ανάμεσά τους να μην περνά απαρατήρητη, ενώ ο Ben Mendelsohn είναι ο Christian Dior. Οι πρώτες φωτογραφίες που έφερε στο φως το AppleTV μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram είναι εντυπωσιακές επιβεβαιώνοντας ότι μία εικόνα (μπορεί να) ισούται με χίλιες λέξεις.

H ιστορική σειρά θα περιλαμβάνει, επίσης ιστορίες άλλων εμβληματικών σχεδιαστών, όπως οι Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin και Yves Saint Laurent. Το καστ συμπληρώνουν η Maisie Williams ως Catherine Dior, ο John Malkovich ως Lucien Lelong, η Emily Mortimer ως Elsa Lombardi.