Οι 20 πιο ερωτικές ταινίες όλων των εποχών

Φορέστε κάτι ελαφρύ, χαμηλώστε το φωτισμό και βάλτε στο ραδιόφωνο μια ζωηρή μελωδία. Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ετοιμάσαμε την πιο hot λίστα με την αφρόκρεμα της κινηματογραφικής erotica.

#20 Nymphomaniac (2013)

Δέκα κεφάλαια που βρίθουν λαγνείας και διαστροφής. Ο Lars von Trier επανέρχεται στην ενοχλητική κυριαρχία των ανθρώπινων ενστίκτων απέναντι στο πνεύμα (η νιτσεϊκή εμμονή που διατρέχει τη φιλμογραφία του) απελευθερώνοντας μια πυραυλοκίνητη λίμπιντο στην οθόνη. Η εξομολόγηση των εμπειριών της νυμφομανούς Τζο αποδεικνύεται ένα απολαυστικό αφηγηματικό ταξίδι στην άγρια πλευρά του ερωτισμού, εκεί που τα φιλοσοφικά/υπαρξιακά στοιχειά ξορκίζονται με σαρκική ακολασία και ηδονιστική υπερβολή.

#19 9½ Εβδομάδες (9½ Weeks, 1986)

Ο ερωτισμός των Αμερικανών ­είχε στραγγαλιστεί από το νεοσυντηριτισμό και το γιαπισμό της εποχής. Αναπόφευκτα εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή η ταινία που θα πετάξει με εκκωφαντικό θόρυβο το καπάκι της κοχλάζουσας συλλογικής σεξουαλικής επιθυμίας των ΗΠΑ. Χωρίς να το γνωρίζουν, οι σταρ της εποχής Mickey Rourke και Kim Basinger θα μετατραπούν σε διαχρονικά sex icons και θα απελευθερώσουν τη φαντασία εκατομμυρίων θεατών. Μπορεί να μη διεκδικεί δάφνες ποιότητας, αλλά σίγουρα η διαφημιστικής αισθητικής ταινία του Adrian Lyne κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον ερωτισμό, απενοχοποιώντας το στριπτίζ και διαθέτοντας μια συγκεκαλυμμένη μετα-φεμινιστική ματιά.

#18 Η Σιωπή (Tyst- naden / The Silence, 1963)

Στιλιστικό ασπρόμαυρο και ωμός ρεαλισμός σε έναν πρωτόγνωρο συνδυασμό ο οποίος έλκει και ταυτόχρονα απωθεί. Η ταινία του Ingmar Bergman λογοκρίθηκε σε πολλές χώρες για τις τολμηρές σκηνές της και στην Ελλάδα προβλήθηκε στα… τσοντάδικα της Ομόνοιας. Εκπέμπει ακόμη ένα μελαγχολικό αισθησιασμό καθώς κινηματογραφεί τη γυναικεία ερωτική απόλαυση στα χρόνια της σιωπής, όχι πια ως αμαρτία, αλλά ως πράξη (οδυνηρής) απελευθέρωσης.

#17 Baby Doll (1956)

Ο Ηλίας Καζάν γνώριζε καλύτερα από τον καθέναν πώς να μεταφέρει στην κινηματογραφική γλώσσα την πολύπλοκη δια­δικασία όπου το σεξουαλικό ανικανοποίητο μετατρέπεται σε διαστροφή. Η εικόνα της ξαπλωμένης κουκλίτσας Μέιγκαν, που πιπιλάει το δάχτυλό­ της φορώντας μια αραχνοΰφαντη νυχτικιά, δεν θα δώσει απλώς το όνομα της ηρωίδας στο σέξι ένδυμα. Θα καταφέρει να οπτικοποιήσει το φετίχ με φροϊδική ακρίβεια και απαράμιλλη κομψότητα, μετατρέποντας έτσι την πρωταγωνίστρια Carroll Baker σε ιέρεια του ανεκπλήρωτου πόθου.

#16 Betty Blue (1986)

Μεσογειακή καλλονή στα επίπεδα της κολασμένης οπτασίας, η Béatrice Dalle γεννήθηκε για να αποτελέσει το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου της αντρικής φαντασίας. Ο Γάλλος σκηνοθέτης Jean-Jacques Beineix σοφά την τοποθετεί –τις περισσότερες φορές γυμνή– στον πυρήνα της ιστορίας, που μιλά για τη σχιζοφρενική φύση του έρωτα. Η μανιασμένα ορμητική σαρκική σχέση που ξεδιπλώνεται στην οθόνη κατατρώει καρέ καρέ συμβάσεις, αξιοπρέπεια, λογική και υλικά αγαθά, για να ξεγυμνώσει την παράνοια που συνοδεύει εδώ και χιλιάδες χρόνια τη σεξουαλική επιθυμία.

#15 Ερωτική Επιθυμία (Fa Yeung nin Wa / In the Mood for Love, 2000)

Ο άφταστος στιλίστας Wong Kar-wai μετατρέπει την ανεκπλήρωτη σεξουαλική ορμή σε κινηματογραφική πανδαισία, όπου κάθε εικόνα μετατρέπεται σε φετίχ και το πάθος μεταφράζεται σε όρους εικαστικής δεξιοτεχνίας. Ένα γοητευτικό, μεταμοντέρνο κινηματογραφικό βαλς που ξεχειλίζει ερωτισμό, χωρίς να ξεπέφτει στη χυδαιότητα ή την αυταρέσκεια. Την ίδια στιγμή που οι δύο πληγωμένοι πρωταγωνιστές προσπαθούν να γιατρέψουν τις πληγές τους οι θεατές βλέπουν τις μοιχείες κινηματογραφικές επιθυμίες τους να εκπληρώνονται με απαράμιλλη κομψότητα στην οθόνη.

#14 Shanghai Express (1932)

"Χρειάστηκαν πάνω από ένας άντρες για να αλλάξω το όνομά μου σε Shanghai Lily", λέει περιπαιχτικά η Μadlen, μια αρχετυπική femme fatale (πριν ακόμη από το φιλμ νουάρ) της κινηματογραφικής ιστορίας. Στην πραγματικότητα είναι η ίδια η Marlene Dietrich αυτή που εξηγεί πόσες εξωτικές, λάγνες και φετιχιστικά σκηνοθετημένες ιστορίες χρειάστηκε να εφεύρει ο Josef von Sternberg για να τη μεταμορφώσει σε αξεπέραστο σεξ σύμβολο. Και είναι εδώ, πάνω σε ένα τρένο το οποίο διασχίζει την επαναστατημένη Κίνα, που αυτή η κομψή μεταμφίεση αγγίζει την τελειότητα­ και αποκαλύπτει πίσω από την αγαλματένια ομορφιά και την κυνική περσόνα μια ερωτικά πληγωμένη γυναίκα.

