Η Playlist της αγάπης | 10 ερωτικά τραγούδια για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Θα μπορούσα να γράφω ώρες, μέρες, νύχτες για τον έρωτα. Για αυτή την μελωδική σύζευξη ανάμεσα στην καρδιά και το μυαλό που όταν στέφεται με επιτυχία δεν επιστρέφεται. Αντιθέτως, σε περιστρέφει. Σε αναγεννά.

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μία ιδανική ευκαιρία να αφεθείτε στον βηματισμό και τη μελωδία ενός έρωτα, ο οποίος δεν επιδέχεται δισταγμούς και δεύτερες σκέψεις. Ή έστω να κάνετε ένα από τα βήματα της δικής μου ιεροτελεστίας. Είναι απλό. Κάθε 14 Φεβρουαρίου – είτε είμαι σε σχέση, είτε όχι, η αγάπη είναι παντού - επιστρέφω σε μπαλάντες, συγχορδίες, νότες, στίχους που μιλούν για ίσως το πιο έντονο πάθος της ανθρώπινης ύπαρξης: τον έρωτα. Σε τραγούδια που γεννούν στο άκουσμα τους αυτή τη ασύγκριτη αίγλη μέσα από το διαχρονικό τους αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής.

The Power Of Love | Celine Dion

Ήταν το 1994 – τριάντα χρόνια πριν, όταν η Celine Dion ηχογράφησε μία από τις τρυφερότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες της. Το The Power Of Love είναι η μπαλάντα που έχει ακουστεί σε αρκετά ραντεβού – πρώτα ή μη, μικρή σημασία έχει – και σε γάμους, όταν τα ιερά δεσμά επιβεβαιώνουν ότι She's Your Lady & He's Your Man.

What You Won't Do For Love? | Bobby Caldwell

Υπάρχει κάτι που δεν θα κάνατε για την αγάπη; Πολλά μπορεί να διαπεράσαουν τη σφαίρα της σκέψης. Η βαθιά, συναισθηματική φωνή του Bobby Caldwell απαλύνει κάθε ενδοιασμό.

I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder

Οι παραγωγοί της ταινίας έψαχναν διακαώς έναν τραγουδιστή, ο οποίος θα διοχετεύσει τους ήχους και το ταλέντο του στο "The Woman in Red". Και κάπως έτσι, γεννήθηκε το εν λόγω βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι.

I Want To Know What Love Is | Foreigner

Πριν από 40 – ναι, διαβάσαμε όλοι σωστά – χρόνια, τα μέλη των Foreigner αναζητούσαν τη μελωδία εκείνη που θα τους οδηγούσε στον δρόμο της επιτυχίας. Το I Want To Know What Love Is χάραξε, πάντως, το δικό του μονοπάτι προς την καρδιά μας.

Nothing Compares To You | Sinead O' Connor

Μια σπαρακτική ωδή στο τέλος μιας αδύνατον να διατηρηθεί σχέσης. Ένα μήνυμα αιώνιας αγάπης που ακούγεται καλύτερα μέσα από τη φωνή της προσφάτως εκλιπούσας Ιρλανδής τραγουδίστριας.

Woman In Love | Barbra Streisand

Αν την συναντήσετε, θα σας απαντήσει ότι το 80% της θρυλικής αυτής επιτυχίας οφείλεται στους δημιουργούς της. Εμείς, πάντως, δεν φανταζόμαστε άλλη που θα μπορούσε να το τραγουδήσει με αυτό το συναίσθημα.

When A Man Loves A Woman | Michael Bolton

Όσοι προνοητικοί είχαν εξασφαλίσει εισιτήριο για τη συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή στο Ηρώδειο τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχαν την τύχη να το απολαύσουν υπό το φως της Ακρόπολης. Στον απόλυτο έρωτα.

I Say A Little Prayer | Aretha Franklin

Καθώς η Aretha Franklin αφήνει την ημέρα της να κυλά, σταματάει νοερά για να στείλει λίγη τηλεπαθητική αγάπη στον άντρα της, ελπίζοντας να την ακούσει και να της το ανταποδώσει.

Can't Take My Eyes Off You | Frankie Valli

Γραμμένο πρώτη φορά το 1964, το Can't Take My Eyes Off You έχει μετουσιωθεί στη φωνή πολλών καλλιτεχνών. Η εν λόγω ερμηνεία υπερβαίνει κάθε άλλη.

Fade Into You | Mazzy Star

Δεν χρειάζονται πολλά για να ενδώσετε στη φωνή του έρωτα. Η αρμονία της Hope Sandoval αρκεί.