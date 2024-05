TV BAFTAs | Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Το Happy Valley, το Top Boy και The Sixth ήταν μεταξύ των μεγάλων νικητών στα τηλεοπτικά βραβεία Bafta την Κυριακή. Τα Succession, Such Brave Girls, Juice και Black Ops απέσπασαν επίσης βραβεία στην εκδήλωση στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με το The Crown να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους χαμένους της βραδιάς.

Α' Γυναικείος Ρόλος

Νικητής: Sarah Lancashire, Happy Valley - BBC One

Anjana Vasan, Demon 79 (Black Mirror) - Netflix

Anne Reid, The Sixth Commandment - BBC One

Bella Ramsey, The Last of Us - Sky Atlantic

Helena Bonham Carter, Nolly - ITVX

Sharon Horgan, Best Interests - BBC One

Α' Αντρικός Ρόλος

Νικητής: Timothy Spall, The Sixth Commandment - BBC One

Brian Cox, Succession - Sky Atlantic

Dominic West, The Crown - Netflix

Kane Robinson, Top Boy - Netflix

Paapa Essiedu, The Lazarus Project - Sky Max

Steve Coogan, The Reckoning - BBC One

Β' Γυναικείος Ρόλος

Νικητής: Jasmine Jobson, Top Boy - Netflix

Elizabeth Debicki, The Crown - Netflix

Harriet Walter, Succession - Sky Atlantic

Lesley Manville, The Crown - Netflix

Nico Parker, The Last of Us - Sky Atlantic

Siobhan Finneran, Happy Valley - BBC One

Β' Αντρικός Ρόλος

Νικητής: Matthew Macfadyen, Succession - Sky Atlantic

Amit Shah, Happy Valley - BBC One

Éanna Hardwicke, The Sixth Commandment - BBC One

Harris Dickinson, A Murder at the End of the World - Disney+

Jack Lowden, Slow Horses - Apple TV+

Salim Daw, The Crown - Netflix

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε κωμωδία

Νικητής: Gbemisola Ikumelo, Black Ops - BBC One

Bridget Christie, The Change - Channel 4

Máiréad Tyers, Extraordinary - Disney+

Roisin Gallagher, The Lovers - Sky Atlantic

Sofia Oxenham, Extraordinary - Disney+

Taj Atwal, Hullraisers - Channel 4

Καλύτερη αντρική ερμηνεία σε κωμωδία

Νικητής: Mawaan Rizwan, Juice - BBC Three

Adjani Salmon, Dreaming Whilst Black - BBC Three

David Tennant, Good Omens - Prime Video

Hammed Animashaun, Black Ops - BBC One

Jamie Demetriou, A Whole Lifetime with Jamie Demetriou - Netflix

Joseph Gilgun, Brassic - Sky Max

Καλύτερη δραματική σειρά

Νικητής: Top Boy - Netflix

The Gold - BBC One

Happy Valley - BBC One

Slow Horses - Apple TV+

Δραματική μίνι σειρά

Νικητής: The Sixth Commandment - BBC One

Best Interests - BBC One

Demon 79 (Black Mirror) - Netflix

The Long Shadow - ITV1

Καλύτερη κωμωδία

Νικητής: Such Brave Girls - BBC Three

Big Boys - Channel 4

Dreaming Whilst Black - BBC Three

Extraordinary - Disney+

Καλύτερη mainstream σειρά

Νικητής: Casualty - BBC One

EastEnders - BBC One

Emmerdale - ITV1

Καλύτερο τηλεοπτικό πρόγραμμα

Νικητής: Strictly Come Dancing - BBC One

Hannah Waddingham: Home For Christmas - Apple TV+

Later… With Jools Holland - BBC Two

Michael McIntyre's Big Show - BBC One

