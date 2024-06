It Ends With Us | Το best seller της Colleen Hoover γίνεται ταινία

Η Colleen Hoover θα δει την πρώτη κινηματογραφική διασκευή βιβλίου της. Ο λόγος για το best seller It Ends With Us που κυκλοφορεί στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Διόπτρα, με τον τίτλο Τελειώνει με εμάς.

Κεντρική ηρωίδα του βιβλίου αλλά και της ταινίας είναι η Lily Bloom, μια γυναίκα που αφήνει πίσω της την τραυματική παιδική της ηλικία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη Βοστόνη και να κυνηγήσει το μεγάλο της όνειρο να ανοίξει δική της επιχείρηση. Συναντά τον νευροχειρουργό Ryle Kincaid και διαπιστώνουν από την πρώτη στιγμή τη χημεία τους. Ερωτεύονται αλλά η Lily βλέπει σε κάποιες πλευρές του Ryle τη σχέση των γονιών της. Έπειτα εμφανίζεται στη ζωή της η πρώτη της αγάπη, ο Atlas Corrigan, η σχέση της με τον Ryle ανατρέπεται και συνειδητοποιεί ότι πρέπει να μάθει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για να κάνει μία αδύνατη επιλογή για το μέλλον της. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Blake Lively, Justin Baldoni και Brandon Sklenar.

Τη σκηνοθεσία του It Ends With Us υπογράφει ο Justin Baldoni ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Jenny Slate, Hasan Minhaj και Amy Morton. Την κινηματογραφική διασκευή υπογράφει η Christy Hall και αναμένεται να την δούμε στις αίθουσες μέσα στο καλοκαίρι. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις 29 Αυγούστου από τη Feelgood.