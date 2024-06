Lady In the Lake | Το τηλεοπτικό ντεμπούτο της Natalie Portman

To Lady In the Lake είναι η νέα σειρά μυστηρίου της Apple TV. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Laura Lippman και είναι το τηλεοπτικό ντεμπούτο της Natalie Portman.

Η ηθοποιός υποδύεται την Maddie Schwartz, μια Εβραία νοικοκυρά και μητέρα στη Βαλτιμόρη του 1965, το κρυμμένο παρελθόν της οποίας ανασύρεται μετά από ένα έγκλημα που λαμβάνει χώρα. Μαζεύει τα πράγματά της, εγκαταλείπει τον σύζυγό της και ξεκινά μια νέα ζωή στην οποία παθαίνει εμμονή με το μυστήριο γύρω από την Cleo Johnson που βρέθηκε νεκρή σε ένα συντριβάνι. Συμπρωταγωνιστεί η Moses Ingram ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Y'lan Noel, Mikey Madison, Sean Ringgold, Brett Gelman, Noah Jupe, Mike Epps.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία των επτά επεισοδίων υπογράφει η Alma Har’el. Η Ισραηλοαμαρερικανή δημιουργός έχει υπογράψει επίσης το Bombay Beach και τη βιογραφική ταινία του Shia LaBeouf με τίτλο Honey Boy.

Η πρεμιέρα του Lady In the Lake είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουλίου.