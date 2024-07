Αθήνα Open Air 2024 | Ταράτσες, αυλές, κήποι και ντεκ για το πιο δροσερό καλοκαίρι

Πολύχρωμες αυλές, φροντισμένοι κήποι, κομψές ταράτσες και φινετσάτα ντεκ ετοιμάζονται και φέτος να μας υποδεχτούν με νόστιμες γευστικές προτάσεις σε φαγητό και ποτό, ώστε να κάνουν τους μήνες που ακολουθούν κάτι παραπάνω από απολαυ- στικούς. Συγκεντρώσαμε όσες προτάσεις για κάθε γούστο, μπάτζετ και ενέργεια πρέπει απαραίτητα να συμπεριλάβετε στις καλοκαιρινές σας εξόδους!

"The Zillers": Γαστρονομική φινέτσα κάτω απ’ τα άστρα

Tις υψηλές γαστρονομικές του πτήσεις συνεχίζει το βραβευμένο "The Zillers" (1 Χρυσός Σκούφος & 1* Michelin 2024), που με νέο επικεφαλής της ολοκαίνουργιας κουζίνας του τον ταλαντούχο Βασίλη Ρούσσο παραμένει στις κορυφές των εστιατορικών μας προτιμήσεων. Με την ασυναγώνιστη θέα στον Ιερό Βράχο να δίνει άλλη λάμψη στα βράδια του αθηναϊκού καλοκαιριού μας, αλλά και την ατμοσφαιρικά φωτισμένη Μητρόπολη να συμπληρώνει το σαγηνευτικό κάδρο που απολαμβάνει η ανανεωμένη σάλα στη βεράντα του, το "The Zillers" διατηρεί την πρώτη ύλη στο προσκήνιο της γαστρονομικής του πρότασης, έχοντας την εποχικότητα και τα προϊόντα από μικρούς παραγωγούς (ορισμένα μάλιστα από τη φάρμα του εστιατορίου στην Παιανία) ως σταθερούς άξονες των ειδικών μενού γευσιγνωσίας. Έτσι, ο νεαρός σεφ ξεδιπλώνει τη fine dining πρότασή του μέσα από δύο ειδικά μενού γευσιγνωσίας – τη "Συνεκδοχή" και τη "Σύνθεση", με 9 και 12 στάδια αντίστοιχα, όπου πιάτα όπως η Κοιλάδα της Γαρίδας, με κόκκινη γαρίδα, ντομάτα, περγαμόντο και κουμκουάτ, ή το Χοτ Ντογκ Στιφάδο, με κόκορα, κρεμμύδι στιφάδο και φουαγκρά, αποτυπώνουν τη γεύση της Ελλάδας με τρόπο συναρπαστικό.

Tip: Ξεχωριστό κεφάλαιο παραμένουν τα signature cocktails, ενώ τα επιδόρπια του σπουδαίου pastry chef Γιώργου Πλατινού (Chef Pâtissier της χρονιάς 2023 από τους Χρυσούς Σκούφους) ολοκληρώνουν γλυκά την εμπειρία.

Μητροπόλεως 54, Σύνταγμα, 2103222277, thezillersroofgarden.gr, FB: The Zillers, IG: @the_zillers

"Noah": Θερινή φιέστα στον κήπο

Έχει μια μαγική ικανότητα το "Noah", με το που ανοίγει τις πόρτες του και τη feelgood έκτασή του στο κοινό, να σηματοδοτεί όλα εκείνα που κάνουν ξεχωριστό κάθε καλοκαίρι στην Αθήνα. Βλέπεις, το εξαιρετικά δημοφιλές σποτ –στην 5η πια χρονιά της ύπαρξής του– έχει καθιερωθεί ως μία open air σταθερή κι αγαπημένη επιλογή για όλους τους σωστούς λόγους. Αρχικά, με το που περνάς τη θολωτή πέργκολα με το γλυπτό-σύμβολο, διαπιστώνεις ότι βρίσκεσαι σε μια αληθινή αστική όαση και σε έναν από τους ομορφότερους κήπους της πρωτεύουσας, όπου καθετί έχει τη σημασία και τη γοητεία του. Πιάνεις θέση είτε στο χώρο του μπαρ είτε σε εκείνον του dining και απλώς αφήνεσαι. Για τα της γεύσης συμβάντα εδώ μεριμνά ο βραβευμένος Σπύρος Μαυροειδής, που συνεχίζει το πεντανόστιμο κόνσεπτ του country μενού, στη λογική to share, με μεσογειακό χαρακτήρα και πινελιές που φτάνουν γεωγραφικά μέχρι τη Λατινική Αμερική, με φαγητό που έχει πολλά να πει και μένει ανεξίτηλο στη μνήμη. Το συνοδεύεις με κάποια ετικέτα από την έξοχη οινική λίστα που επιμελείται ο Νίκος Λουκάκης ή με τα φροντισμένα cocktails της Εύας Φράγκου.

Tip: "Noah" δίχως πάρτι και άψογες μουσικές γίνεται; Δεν γίνεται. Γι’ αυτό μείνε updated για το κάθε φορά δρώμενο.

Πάρκο Ελευθερίας, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 2107233419, www.noah-athens.gr, FB: Noah, IG: noah.athens

"Thea Terrace Bar & Restaurant": Με το βλέμμα στην Ακρόπολη

Mια ταράτσα με θέα Ακρόπολη, σε απόσταση που σχεδόν την αγγίζεις! Τι άλλο να ζητήσει κανείς από το καλοκαίρι στην πόλη; Αυτό πάντως βρίσκουμε στο "Thea Terrace Bar & Restaurant", στον έβδομο όροφο του "Central Hotel": μια όαση στο κέντρο της πολύβουης Αθήνας. Σε αυτή την ατμόσφαιρα, που μας παρασύρει σε ένα ταξίδι στο χρόνο, θα γευτούμε τις κοσμοπολίτικες δημιουργίες του σεφ Μάριου Σταματάκη, οι οποίες βασίζονται στην παραδοσιακή μεσογειακή μαγειρική και εμπλουτίζονται με φαντασία και σύγχρονες πινελιές, ενώ οι φρέσκες πρώτες ύλες αδιαπραγμάτευτης ποιότητας κάνουν τη διαφορά. Έτσι, πιάτα όπως o πειραγμένος μουσακάς σε ψημένα ρολάκια μελιτζάνας γεμιστά με σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο ραγού, ή τα φρέσκα ζυμαρικά από παντζάρι, γεμισμένα με ρεβίθι και λαχανικά, με πλούσια σάλτσα από ταχίνι και σος πορτοκάλι, δίνουν στο καλοκαίρι μας γεύση ελληνική, που κάνει τα βράδια κάτω απ’ τα άστρα να αποκτούν άλλη λάμψη.

Tip: Η cocktail list που συνθέτει ο ταλαντούχος Ζάχος Κυρίτσης, παρέα με την προσεγμένη λίστα των spirits, κάνουν τις βραδιές μας απέναντι από τον φεγγαρόλουστο Παρθενώνα να διαρκούν ακόμη περισσότερο.

Ξεν. "Central Hotel", Απόλλωνος 21, κέντρο, 2103234350, www.centralhotel.gr

"Villa Grigio": Aperitivo αγάπη μου!

Κλασικά ή με twist, τα aperitivo είναι συνήθεια αγαπημένη και στο "Villa Grigio" φροντίζουν να την τιμούν, οδηγώντας τις fine drinking θερινές μας εξόδους προς τα νότια. Στην μπάρα πρωταγωνιστές είναι πρωτότυπα perfect serves με φόντο μια καταπράσινη αυλή, κεντρικό κομμάτι ενός θελκτικού σεναρίου που φροντισμένα μάς μεταφέρει νοητά στις ιταλικές ακτές. Η εξαιρετικά δημοφιλής εμπειρία της κουλτούρας του aperitivo εδώ ανθεί με γνωστές εκδοχές, αλλά και πιο δημιουργικές ιδέες, που ιντριγκάρουν στο άκουσμα και μόνο των συνδυασμών τους, όπως το fantastico Spritz με περγαμόντο, σέρι, λεμόνι και Aegean tonic, η "ζωηρή" αφρώδης Μαστίχα με μαστίχα, prosecco, λάιμ και Aegean tonic ή η δροσερή λευκή σαγκρία με ρούμι, βανίλια και κόκκινα μούρα. Αντίστοιχο ενδιαφέρον έχουν και οι προτάσεις των κλασικών κοκτέιλ "σαν της (bartender) μαμάς" με τέσσερα επιλεγμένα specials, όμως η άχαστη επιλογή του Negroni είναι μάλλον η αγαπημένη τους, αφού τη μιξάρουν σε τέσσερις εκδοχές εκτός της γνωστής: με καφέ, με μπανάνα και καρύδα, καπνιστό και Sbagliato. Από τα θερινά twists θα λατρέψετε το Mai Tai, το Zombie με ένα ωραίο blend από ρούμια, τη Fizzy Colada με ρούμι καρύδας και το προκλητικό Sex on the Beach.

Tip: Αν προτιμάτε τα mocktails, ένα Virgin Porn Star με γεύσεις όπως βανίλια, λάιμ και passion fruit θα σας καλύψει πλήρως. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, θα σας υποδεχτούν με after office aperitivo και finger food, σε τιμές κάτι παραπάνω από προνομιακές.

Αγίου Αλεξάνδρου 46 & Ναϊάδων, Παλαιό Φάληρο, 2109812080, FB: Villa Grigio 46, IG: villagrigio46

"La Pasteria": Viva Italia!

Aπό το Κολωνάκι μέχρι και το Φάληρο, η ποιότητα και η γευστική προσωπικότητα των πιάτων στα "La Pasteria" έχουν κερδίσει τις καρδιές και τους ουρανίσκους κάθε γενιάς που αγαπά τις αυθεντικές γεύσεις της Μπότας, το χαλαρό περιβάλλον και τις ωραίες μουσικές. Απολαυστικά πιάτα και κοκτέιλ παρέα με κλασικές ή φρεσκαρισμένες ιταλικές ρετσέτες μάς υποδέχονται σε χώρους όμορφα διαμορφωμένους και φροντισμένες δροσερές αυλές, με τα ζυμαρικά να αποτελούν πάντα το δυνατότερο σημείο αναφοράς. Το Ravioli alla Fiorentina γεμιστό µε ρικότα και σπανάκι, σάλτσα από κρέμα γάλακτος και τρούφα και η σιτσιλιάνικη μαρινάρα είναι στα highlights. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις πίτσες με τη νέα ζύμη ωρίμασης 72 ωρών και τα καλοφτιαγμένα πιάτα από το "Carne e pesce" μενού, τα οποία θα ταιριάξετε με μια μεγάλη γκάμα κρασιών.

Tip: Ανακαλύψτε και τις εμπνευσμένες από διάφορες περιοχές της Ιταλίας επιλογές στο μενού "Giro d’ Italia" και φυσικά τα dolci, με κορυφαίο το tiramisu, ένα

από τα καλύτερα της πόλης.

www.lapasteria.gr, FB: La Pasteria, IG: lapasteria

"Pasithea Rooftop Bar Restaurant": Μια Νηρηίδα κοιτάει από ψηλά την πόλη

Ένα νέο all-day εστιατόριο έκανε την εμφάνισή του στα ψηλά του ξενοδοχείου "The Athenaeum" και εμπνέεται από τη Νηρηίδα Πασιθέα για το γοητευτικό setting στο οποίο μας υποδέχεται. Όπως εκείνη, σύμφωνα με τη μυθολογία, είχε θέα από παντού καθώς ζούσε στα νερά του ποταμού Ιλισού (που μάλιστα η κοίτη του περνούσε από το σημείο), έτσι και το "Pasithea" προσφέρει στους επισκέπτες του ανεμπόδιστη θέα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του κέντρου, χάρη στις floor to ceiling περιμετρικές τζαμαρίες του. Σε αυτό τον μοντέρνο χώρο, ο έμπειρος σεφ Ευάγγελος Νίκας υπογράφει μια προσεγμένη ελληνική και μεσογειακή fine elegant κουζίνα, βασισμένη σε εγχώρια προϊόντα και με no food waste ευαισθησίες. Ενδεικτικά, θα απολαύσετε βαθιά ελληνική γεύση στη χοιρινή tagliata με φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια, μπάμιες και σάλτσα βουτύρου με μυρωδικά, αλλά και στις ζουμερές ταλιατέλες με τηγανητά κολοκύθια, λεμόνι, μυρωδικά και μαλακό τυρί Άνδρου.

Tip: Βάλτε στο πρόγραμμα οπωσδήποτε τα εμπνευσμένα κοκτέιλ, αλλά και τα καλοφτιαγμένα, ιδιαίτερα, μα πάντα με ελληνικό πρόσημο επιδόρπια.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 4 & Καλλιρρόης, κέντρο, 2121071808, www.pasithearestaurant.com.gr, FB: @pasithearestaurant,

IG: theathenaeumluxuryhotel

