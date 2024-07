Η New York Times έκανε μία ψηφοφορία για τα καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα με αφορμή τη συμπλήρωση των πρώτων 25 ετών του. Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών επέλεξαν τα αγαπημένα τους ανάμεσα σε αυτά που εκδόθηκαν από το 2000 μέχρι σήμερα.

Ανάμεσα σε αυτούς που έφτιαξαν τη δική τους δεκάδα ήταν διάσημοι συγγραφείς αλλά και λάτρεις του βιβλίου όπως η Sarah Jessica Parker. Τέσσερα από αυτά που επέλεξε ήταν στην τελική λίστα με τα 100 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα.

Η εφημερίδα αποκάλυψε σταδιακά τους τίτλους ενώ πλέον έχει δώσει στη δημοσιότητα ολόκληρη τη λίστα. Την πρώτη θέση κατέκτησε το βιβλίο της My Brilliant Friend της Elena Ferrante το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.

Πώς διαμορφώνεται η πρώτη δεκάδα

1. My Brilliant Friend, Elena Ferrante (κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη με τον τίτλο Η υπέροχη φίλη)

2. The Warmth of Other Suns, Isabel Wilkerson

3. Wolf Hall, Hilary Mantel

4. The Known World, Edward P. Jones

5. The Corrections, Jonathan Franzen (κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις ψυχογιός με τον τίτλο Οι διορθώσεις)

6. 2666, Roberto Bolaño (κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα)

7. The Underground Railroad, Colson Whitehead (κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός με τον τίτλο Υπόγειος σιδηρόδρομος)

8. Austerlitz, W.G. Sebald

9. Never Let Me Go, Kazuo Ishiguro (κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός με τον τίτλο Μη Μ' Αφήσεις Ποτέ)

10. Gilead, Marilynne Robinson

Τα 100 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα