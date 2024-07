Born Social | Πώς θα φέρετε το καλοκαίρι στο ποτήρι

Είναι καλοκαίρι, και εσείς δε μπορείτε να μείνετε σπίτι για κανέναν λόγο. Και όταν μένετε, κάθεστε στο μπαλκόνι μόνες ή με φίλους. Not bad at all, ούτε αυτό. Ναι, αλλά τι πίνετε; Χρειάζεστε κάτι ελαφρύ, καλοκαιρινό και κυρίως σούπερ δροσιστικό ειδικά για τα βράδια εκείνα που η θερμοκρασία δε λέει να πέσει με τίποτα.

Βάσει των παραπάνω, δύο είναι οι επιλογές: Είτε παγωμένο νερό είτε παγωμένο νερό... Μέχρι φυσικά να αλλάξετε γνώμη και να βάλετε τις φυσαλίδες στη ζωή σας, δοκιμάζοντας το ολοκαίνουργιο Schweppes Pink Tonic Style που αφενός μπορεί να καταναλωθεί σκέτο αφετέρου μπορεί να απογειώσει οποιαδήποτε εκδοχή ενός G&T. Στην ουσία, πρόκειται για ένα ανθρακούχο style tonic προϊόν με γεύση μύρτιλλο και μαύρο φραγκοστάφυλο με χαμηλές θερμίδες.

Βέβαια, ζητήσαμε από τη βραβευμένη bartender & head brand ambassador του Schweppes Μαίρη Ταλαιπώρου να εξηγήσει τι ισχύει πραγματικά, καθώς όλα αυτά, εύκολα στα αυτιά μας ακούγονται ως #toogoodtobetrue παρά #bornsocial εμπειρία που ήρθε για να μας κάνει εύκολη τη ζωή.

Δείτε περισσότερα στο missbloom.gr