Ολυμπιακοί Αγώνες | Μία νέα συλλεκτική έκδοση τιμά σπουδαίους Ολυμπιονίκες από μία ηρωική σκοπιά

Οι αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι απλά αθλητές. Είναι ήρωες. Είτε καταφέρουν να αποσπάσουν μία από τις κορυφαίες στο άθλημά τους διακρίσεις, είτε όχι. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δικαίως μία νέα συλλεκτική έκδοση της Assouline, ονόματι The Last Heroes: 100 Moments of Olympic Legend.

Courtesy Of Assouline Publishing

Από τη στιγμή της μεθοδικής προετοιμασίας, του στοχοπροσηλωμένου βλέμματος, της συντονισμένης δράσης έως εκείνη που το στάδιο ησυχάζει και επικεντρώνεται στην προσπάθεια κάθε αθλητή, κάθε νανοσεκόντ στη ζωή ενός (μελλοντικού) Ολυμπιονίκη έχει τη δική του αξία. Η επίδοση του είναι ένα κράμα, ποτισμένο με τις αρχές του Ολυμπιακού ιδεώδους και τα συναισθήματα υπερηφάνειας και ενότητας που εγείρει η συμμετοχή και η σπουδαία τιμή εκπροσώπησης μίας ολόκληρης χώρας, αλλά και του αθλητισμού σε οικουμενικό επίπεδο ταυτόχρονα.

Courtesy Of Assouline Publishing

Η συλλεκτική έκδοση που φέρει την υπογραφή των Γάλλων δημοσιογράφων, Olivier Margot και Étienne Bonamy, μελετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπό το πρίσμα ενός ενωτικός φόρος τιμής στο αθλητικό σθένος, ικανό να γεφυρώσει πολιτισμούς, γλώσσες και σύνορα - όλα στην προσπάθεια για χρυσό. Από τον πανηγυρισμό στην απογοήτευση, από τις δυσκολίες στον θρίαμβο, το The Last Heroes: 100 Moments of Olympic Legend αφηγείται τις συναισθηματικές και συναρπαστικές σκηνές που κάνουν τους Αγώνες τόσο καθηλωτικούς. Στιγμιότυπα που ξεπέρασαν τα όρια του σταδίου εντός του οποίου διεξήχθησαν, λήψεις των οποίων η διαδρομή συνεχίστηκε στο διηνεκές του χρόνου ακόμη και μετά της φυσικής τους ολοκλήρωσης.

Courtesy Of Assouline Publishing | Roger Viollet

Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 1908 είναι μία από αυτές. Ο τερματισμός του Jesse Owens στους Αγώνες του Βερολίνου, το 1936, που του προσέφερε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο, αλλά και την καλύτερη απάντηση απέναντι στην τότε κυριαρχία του δόγματος του Ράιχ και της ναζιστικής ιδεολογίας, επίσης. Ποιος μπορεί, ακόμη, να ξεχάσει τον τερματισμό του Derek Redmond στους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης το 1992, όπου, παρά τον βαθύ τραυματισμό του, έφτασε στη γραμμή του τέλους με την βοήθεια του πατέρα του, αρνούμενος να τα παρατήσει; Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κάτι πολύ περισσότερο από νίκες και ήττες. Είναι μια αντανάκλαση της ανθρωπότητας.

Courtesy Of Assouline Publishing

Με συγγραφείς τους διακεκριμένους Γάλλους δημοσιογράφους Olivier Margot και Étienne Bonamy, αυτή η μοναδική έκδοση, αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας, καταγράφει τις εκατό πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Πλούσια σε σπάνιο φωτογραφικό υλικό, η νέα πρόταση της Assouline είναι διαθέσιμη σε δύο εκδοχές, την Classic, αλλά και την limited edition, Special. Όσον αφορά τη δεύτερη, διατίθεται σε 100 αποκλειστικά αντίτυπα συνοδευόμενη από μία πλακέτα εμπνευσμένη από τα μετάλλια των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.