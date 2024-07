"Ο αθλητισμός στο σινεμά" | 10+1 ταινίες από τον κόσμο των σπορ στο ERTFLIX

"Moneyball"

Η προσπάθεια του γενικού διευθυντή των Όκλαντ, Billy Beane, να συγκεντρώσει μια ομάδα μπέιζμπολ με περιορισμένο budget, χρησιμοποιώντας ανάλυση μέσω υπολογιστή για την απόκτηση νέων παικτών. Ο αντισυμβατικός του τρόπος να προσεγγίσει την σύσταση της ομάδας μέσω της στατιστικής, θα ξενίσει αρχικά τους συνεργάτες του, όμως θα αποβεί κρίσιμη για την πορεία τους. Μια πορεία που θα οδηγήσει την ταινία σε τέσσερις υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες και έξι για τα βραβεία Όσκαρ.

Σκηνοθεσία: Bennett Miller

Πρωταγωνιστούν: Brad Pitt, Jonah Hill, Chris Pratt, Robin Wright, Philip Seymour Hoffman, Nick Porrazzo

"Τζέρι Μαγκουάιρ" (Jerry Maguire)

Ο Jerry Maguire, είναι ένας επιτυχημένος αθλητικός ατζέντης, που απολύεται από ένα διάσημο πρακτορείο μετά από μια διαφωνία. Προς απογοήτευσή του, διαπιστώνει ότι έχει χάσει επίσης τους περισσότερους πελάτες του και την αρραβωνιαστικιά του, τη δημοσιογράφο του NFL, Avery Bishop. Ο Jerry, πρέπει να κάνει μια νέα αρχή και να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή. Το μέλλον όμως είναι αβέβαιο, καθώς τα ιδανικά του για πίστη, ειλικρίνεια και αγάπη δοκιμάζονται στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Σκηνοθεσία: Cameron Crowe

Πρωταγωνιστούν: Τοm Cruise, Renée Kathleen Zellweger, Cuba Gooding Jr., Κelly Preston, Μπόνι Χαντ, Regina King, Jay Mohr

"Ο Kαλύτερος" (The Natural)

Ένας ταλαντούχος νεαρός έχει στόχο να γίνει σούπερ σταρ του μπέιζμπολ και τα καταφέρνει. Μια συνάντηση με μια μυστηριώδη γυναίκα όμως, εκτροχιάζει την άνοδό του, μέχρι που επανεμφανίζεται, ως 36χρονος ρούκι για τους αουτσάιντερ New York Knights, και τα τεράστια home runs του πυροδοτούν την απίθανη προσπάθεια της ομάδας, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σκηνοθεσία: Barry Levinson

Πρωταγωνιστούν: Robert Redford, Robert Duvall, Glenn Close, Kim Basinger, Robert Prosky, Wilford Brimley, Richard Farnsworth, Darren McGavin

"Όλα για τα Λεφτά" (Two For the Money)

Μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο που τερμάτισε την καριέρα του, ένας πρώην αστέρας του κολεγιακού ποδοσφαίρου συμμαχεί με έναν από τους πιο γνωστούς διαφημιστές στον χώρο των αθλητικών τυχερών παιχνιδιών. Μια κλεφτή ματιά στον σκοτεινό κόσμο του αθλητικού τζόγου.

Σκηνοθεσία: D. J. Caruso

Πρωταγωνιστούν: Al Pacino, Matthew McConaughey, Rene Russo, Armand Assante, Jeremy Piven

