Dior in Scotland | Στο νέο του ντοκιμαντέρ, ο οίκος Dior μάς ταξιδεύει στα παρασκήνια της συλλογής Cruise 25

Το παρασκήνιο στη μόδα έχει πάντα ενδιαφέρον. Μία σαγήνη, την οποία γεννά ο κόσμος της δημιουργίας, της έμπνευσης και ο τρόπος με τον οποίο οι έννοιες αυτές μετουσιώνονται σε υφάσματα και πατρόν. Ο οίκος Dior το γνωρίζει. Για αυτό, και μέσα από το νέο του ντοκιμαντέρ μάς μυεί στο μυαλό και την έμπνευση της Maria Grazia Chiuri, την κινητήριο ιδέα πίσω από τη συλλογή Cruise 2025, η οποία παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι στους πολυτελείς κήπους του Drummond Castle.

Courtesy of Dior

Το ντοκιμαντέρ ανιχνεύει τις επιρροές της κληρονομιάς της Σκωτίας στη συλλογή της Maria Grazia Chiuri, εξερευνώντας τη βαθύτερη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον οίκο Dior και τον πολιτισμό της χώρας. Ένα ταξίδι, το οποίο πηγάζει από τις πολιτιστικές ρίζες της Σκωτίας, διασχίζει το γοητευτικό άγριο έδαφός της και αποκρυσταλλώνεται στην πρόσφατη ενδυματολογική πρόταση του οίκου. Μέσα από τον φακό και τα σκηνοθετικά καρέ, φωτίζεται η πολυπλοκότητα της δημιουργικής διαδικασίας πίσω από τη συλλογή Cruise 2025, η οποία κατάφερε με έναν stylish τρόπο να γιορτάσει αυθεντικά το πλούσιο μωσαϊκό μιας χώρας με σημαντική ιστορία και παραδόσεις.

Courtesy of Dior

Αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι μεταξύ εποχών και περιοχών αποκτά φωνή διά της ματιάς της φεμινίστριας και ιστορικού Clare Hunter και το δοκίμιό της Embroidering Her Truth: Mary, Queen of Scots and the Language of Power*, το οποίο διερευνά, κυρίως μέσα από το πρίσμα του κεντήματος, το πεπρωμένο της Mary Stuart - μιας κυρίαρχης μορφής της οποίας η ανθεκτικότητα λειτουργεί ως δημιουργικός μίτος.

Courtesy of Dior

Κάτω από τον καταγάλανο ουρανό αυτής της χώρας, η Maria Grazia Chiuri έκανε την κληρονομιά της Σκωτίας να λάμψει περισσότερο από ποτέ, τονίζοντας τη σημασία και την απέραντη ποικιλομορφία του προγονικού πολιτισμού της: από το Harris Tweed Hebrides μέχρι τους Johnstons of Elgin, καθώς και την καλλιτέχνιδα Pollyanna Johnson και τους ιδρυτές της μάρκας Le Kilt, τη Samantha McCoach και τη γιαγιά της. Πρόσωπα, των οποίων η φιλοσοφία συνέβαλε στη σύνθεση της Cruise 2025 συλλογής.

Courtesy of Dior

Και επειδή μία εικόνα ισοδυναμεί με χιλιάδες λέξεις, δείτε το ντοκιμαντέρ: