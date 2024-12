Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; | Ο μεγάλος κύκλος των εκθέσεων ολοκληρώνεται με ένα εορταστικό διήμερο

Τι θα συνέβαινε αν η διακυβέρνηση του κόσμου είχε θηλυκά χαρακτηριστικά; Σε αυτό το συχνά επαναλαμβανόμενο υποθετικό ερώτημα βασίστηκε ο μεγάλος κύκλος εκθέσεων Κι’ αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; (εμπνευσμένος από το ομώνυμο έργο σε νέον της Yael Bartana "What if Women Ruled the World?") που εδώ και έναν χρόνο έχει "καταλάβει" το ΕΜΣΤ και έχει προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες.

Μέσα από 20 ξεχωριστές εκθέσεις αποκλειστικά αφιερωμένες στο καλλιτεχνικό έργο 43 γυναικών ή καλλιτεχνών που αυτοπροσδιορίζονται ως θηλυκότητες, το ΕΜΣΤ θέτει καίρια ερωτήματα, στρέφεται στην αποκατάσταση ανισοτήτων μέσα στην ίδια την κυρίαρχη ιστορία της τέχνης, που για χρόνια περιθωριοποίησε ή κατέστησε αόρατες τόσες γυναίκες δημιουργούς και παίρνει θέση σε ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλα τα μουσεία στις μέρες μας: την υποεκπροσώπηση των γυναικών και την επιτακτική ανάγκη ανάληψης δράσης για την έμφυλη ισότητα.

Καθώς αυτός ο σημαντικός κύκλος εκθέσεων βαίνει προς το τέλος του, το ΕΜΣΤ διοργανώνει ένα εορταστικό διήμερο (Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Δεκεμβρίου) με μια νέα έκθεση, περφόρμανς, συναυλία, μουσική και προβολές.

Σάββατο 14 Δεκενβρίου | 3.00 μ.μ. – 3.00 π.μ.

Μία νύχτα στο μουσείο (Gaux Finissage)

-3.00 μ.μ | Έναρξη

Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης Πορτρέτα της Maria Cyber

2ος όροφος

-4.00 μ.μ. – 10.00 μ.μ.

Grace Schwindt | When We Move [Όταν κινούμαστε]

6ωρη περφόρμανς διαρκείας σε όλο το κτίριο, σε ανάθεση του EΜΣΤ

Κοστούμια: Grace Schwindt και Χάρης Μητσιόπουλος

Μουσική: Nίκος Ντουνούσης

Daniel-Ammann

-10.00 μ.μ. – 11.00 μ.μ.

Celine Fillain | Ζωντανή συναυλία με κομμάτια από το πρόσφατο άλμπουμ της, Mind is Mud

Ισόγειο

-11.00 μ.μ. – 1.00 π.μ.

Fo (aka Φώφη Τσεσμελή) DJ Set

Ισόγειο

-1:00 π.μ. – 03.00 π.μ.

Πρόγραμμα Προβολών

Με έργα των Bertille Bak, Tracey Moffatt, Νan Goldin, Penny Siopis κ.ά.

Αίθουσα προβολών μεσοπατώματος

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 1:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ.

-1:00 μ.μ. & 4:00 μ.μ.

Ποτέ νά μή ρίχνομε πέτρες χορίς λόγο* | Συμμετοχική μουσική περφόρμανς από την Αναστασία Κότσαλη και τον Μιχάλη Καλκάνη μέσα στην έκθεση της Χρύσας Ρωμανού

4ος όροφος

Eleni Giokali

-2.00 μ.μ. & 5:00 μ.μ.

Πρώτη Προβολή | Γυναίκες στον χρόνο (2024) από το Save the Dates, ένα οπτικοακουστικό αρχείο για τη σύγχρονη τέχνη

Αμφιθέατρο EMΣT

-6.00 μ.μ.

It Starts with a Question [Αρχίζει με ένα ερώτημα], επιτελεστική μουσική ομιλία από τη Céline Gillain

Ισόγειο

*Ο τίτλος προέρχεται από παιδική ζωγραφιά της Χρύσας Ρωμανού, τα ορθογραφικά λάθη είναι δικά της.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν.