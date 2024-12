Eat Chic | 8 γαστρονομικά ραντεβού τις επόμενες ημέρες σε αγαπημένες διευθύνσεις της πόλης

Το ότι τα γαστρονομικά events, αυτές οι μελωδικές συμπράξεις που στο σώμα – και το βράδυ που πραγματοποιούνται – χωρούν εκλεκτό κρασί, ευφάνταστες γαστριμαργικές προτάσεις, guest chefs, έχουν πάντα ενδιαφέρον είναι κάτι που νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς. Την ίδια στιγμή, συνιστούν έναν εξαιρετικό λόγο να προχωρήσετε σε εκείνη την κράτηση στο αγαπημένο σας εστιατόριο την οποία αναβάλλετε εδώ και καιρό και να το ανακαλύψετε μέσα από μία διαφορετική οπτική. Αυτή την εβδομάδα, τα γαστρονομικά ραντεβού είναι πολλά. Εμείς, προτείνουμε τα πιο ενδιαφέροντα.

Η κληρονομιά της Σπονδής

Εδώ και μερικές εβδομάδες, η Σπονδή έχει αγκαλιάσει τις ρίζες και την κληρονομιά της. Εκείνη τη γευστική παρακαταθήκη που συνεχίζει να αφήνει στο αθηναϊκό εστιατορικό σκηνικό από το 1996 μέχρι και σήμερα. Αυτή την Τετάρτη, ο Arnaud Bignon υποδέχεται τον Αλέξανδρο Τσιοτίνη και τον Γιώργο Πλατινό σε μία συνάντηση με ειδικό μενού και γεύσεις που λειτουργούν ως άλλη νοσταλγική γέφυρα η οποία συνδέει το παρελθόν με το παρόν, τις παραδοσιακές μαγειρικές τεχνικές με τις τάσεις του σήμερα. Πάντα με σεβασμό και αξιοζήλευτη ευρεσιτεχνία. Η βραδιά περιλαμβάνει καβούρι, βελουτέ καλαμποκιού, ταλιατέλες καλαμαριού, ζαρκάδι, σορμπέ mojito και σοκολάτας. Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου.

Guest νησιώτικη αύρα στο Ark

Το γαστρονομικό ταξίδι (Ημερολόγιο των Σεφ) που το Ark ξεκίνησε και σαν άλλος Μήτος κατάφερε να ενώσει διαφορετικά σημεία της χώρας ολοκληρώνεται για τη φετινή χρονιά με έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Ο Γιάννης Μπαξεβάνης, executive chef της αγαπημένης διεύθυνσης υποδέχεται τον Μιχάλη Μάρθα και η κουζίνα αποκτά άρωμα και γεύση Αιγαίου. Έχοντας τη zero waste φιλοσοφία βαθιά χαραγμένη στην ταυτότητά του, o βραβευμένος με αστέρι Michelin και Χρυσούς Σκούφους, σεφ επανασυστήνει τη νησιωτικότητα ως έναν τρόπο ζωής ο οποίος ξεκινάει από την κουζίνα, αλλά δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Όπως το Αιγαίο ενώνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα με τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έτσι και το μενού το οποίο έχει επιμεληθεί ο Μιχάλης Μάρθας είναι ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ της κλασικής ψαροφαγίας της ελληνικής ταβέρνας με την πιο fine dining μορφή της χωρίς να χάνει τις αναφορές και τις ρίζες της. Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου.

Δύο χρόνια Upon

Το Upon, έναν από τα καλύτερα new age εστιατόρια της πόλης, συμπληρώνει δύο χρόνια ζωής και φυσικά το γιορτάζει. Το go to place για φίλους και οικογένεια – η ικανότητα του να νιώθεις ο εαυτός σου είναι ασυναγώνιστη – δημιούργησε μία ξεχωριστή βραδιά με τον Γρηγόρη Κίκη, τον Δήμο Σαμουράκη και τον Μιχάλη Νουρλόγλου επί της κουζίνας και του μενού που έχει ενορχηστρωθεί αποκλειστικά για τα δεύτερα γενέθλια του. Στα cocktails, ο Αλέξανδρος Σουρμπάτης, Global Ambassador της Three Cents, για την απαραίτητη ready-to-drink συνοδεία. Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου στις 20:00.

Cocktail Dining στο Bungalow 7

Κάθε Πέμπτη βράδυ, η μπάρα του Bungalow 7 υποδέχεται καλεσμένους που αναμειγνύουν σωστά τα συστατικά τους και φλερτάρουν με την night groove διάθεσή μας. Αυτή την εβδομάδα, το μπαρ TriBeCa ετοιμάζεται για παιχνίδια πίσω από τη μπάρα στα πλαίσια του καθιερωμένου Club Dining, φέρνοντας μαζί επιρροές από Αμερική και Ιαπωνία. Πρωταγωνιστές στα κοκτέιλ του TriBeCa είναι τα βότανα, τα μπαχαρικά, οι ρίζες, τα berries. Μέσα στο γιορτινό περιβάλλον του Bungalow 7, οι καλεσμένοι της βραδιάς θα απολαύσουν μία ξεχωριστή εμπειρία που θα περιλαμβάνει τις ωραίες γεύσεις από το χειμερινό μενού που έχει ετοιμάσει ο σεφ Ντίνος Φωτεινάκης και η ομάδα του, αλλά και μουσικές που μας υπενθυμίζουν ότι the night is still young. Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου.

Wine & Fine Dining Pairing στο Makris

Έχοντας φορέσει τα εντυπωσιακά γιορτινά του, το Makris Athens και ο Πέτρος Δήμας ετοιμάζονται πριν υποδεχτούν όλους εμάς τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να φιλοξενήσουν μία οινική βραδιά, γιορτή στο καλό κρασί. Σε ένα ενδιαφέρον pairing με το Κτήμα Ζαφειράκη, το εστιατόριο του ομίλου Domes παρουσιάζει μία βραδιά με γεύση από το βραβευμένο Λημνιώνα (2021) του κτήματος σε συνδυασμό με ευφυείς δημιουργίες διά χειρός του ταλαντούχου κυρίου Δήμα. Αφορμή, η παγκόσμια ημέρα της εν λόγω σπάνιας ερυθρής ποικιλίας. Αυτή την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου.

Ο Emanuele Bombardier στο Matsuhisa Athens

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο τρόπος σκέψης του Nobu Matsuhisa κυλάει στους νευρώνες του εγκεφάλου και σε εκείνα τα σήματα που μετατρέπουν τη θεωρία σε πράξη. Δεν θα είχε άδικο. Ο λόγος για τον Executive Chef του Matsuhisa Paris, Emanuele Bombardier, του οποίου κι αν οι ρίζες έχουν ιταλικό αέρα, η στιγμή της επαγγελματικής του καταξίωσης ήρθε στην πόλη του Φωτός. Για λίγες μόνο ώρες, ο Bombardier "μετακομίζει" από την κουζίνα του Matshuhisa Paris σε εκείνη της Αθηναϊκής Ριβιέρας και του Matsuhisa Athens εντός του Four Seasons Astir Palace Hotel. Μία βραδιά υψηλών γεύσεων και συγκινήσεων. Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου.

Οι Cannelait Paros επιστρέφουν στο Athénée

Λίγους μήνες μετά την ανοιξιάτικη τους στάση στο Athénée, οι Cannelait Paros επιστρέφουν στην εμβληματική διεύθυνση της πόλης – αυτή τη φορά για να δώσουν γλυκιά γεύση στα Χριστούγεννα μας. Για τρεις μόλις Κυριακές, οι γλυκές δημιουργίες της Ρίνης και του Κωνσταντίνου θα προσφέρουν κάτι από την fine εσάνς τους εντός του Athénée. Ένα pastry ραντεβού, το οποίο συμπληρώνεται αρμονικά με τις αλμυρές προτάσεις του σεφ Νίκου Σκλήρα σε έναν ισορροπημένο Sunday Brunch θεσμό. Κυριακή 15, 22 και 29 Δεκεμβρίου.

Οινικός αποχαιρετισμός με εκλεκτό pairing

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσετε μία κουραστική εβδομάδα και να ξεκινήσετε την επομένη από καλό κρασί; Οι bon viveurs και foodies της πόλης έχουν δώσει την απάντησή τους, πριν η ερώτηση ολοκληρωθεί. Κάτι που το Terroirist στο Χαλάνδρι φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά. Για αυτό, και διοργανώνει το δικό του Wine Pairing Event, μία συμφωνία ανάμεσα στον sommelier και τον chef του εστιατορίου και των ελληνικών κρασιών με εκλεκτά εγχώρια αλλαντικά και τυριά που απλόχερα προσφέρονται. Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.