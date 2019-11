Τα καλύτερα bars της Αμερικής για το 2019

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το αμερικανικό Esquire έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα καλύτερα μπαρ των ΗΠΑ για το 2019. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο bar industry, οι δημοσιογράφοι του κορυφαίου αντρικού περιοδικού του πλανήτη ξεχώρισαν συνολικά 27 μέρη, που αξίζουν την προσοχή των spirits afficionados για το έτος που διανύουμε. Εμείς, επιλέξαμε 10 από αυτά και σου τα παρουσιάζουμε.

Από τον Μπάμπη Δούκα

Katana Kitten

Στο West Village της Νέας Υόρκης, το εν λόγω μέρος αυτοσυστήνεται ως Ιαπωνο-αμερικανικό μπαρ, έχει πάντοτε ατμόσφαιρα πάρτι και προσφέρει στους επισκέπτες του φανταστικά highballs με ουίσκι από την Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Εκτός αυτών, αξίζει τα εύσημα για την πρωτοτυπία του, το decor και το επίπεδο του service.

Raised by Wolves

Το μπαρ του Σαν Ντιέγκο με το πολύ ιδιαίτερο όνομα κατόρθωσε να ανακηρυχθεί "Cocktail Bar of the Year" από το έγκριτο Imbibe κι αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Το σχεδόν speakeasy μέρος βρίσκεται μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο και η είσοδός του είναι τοποθετημένη στο τζάκι ενός καταστήματος που πουλά γυαλικά και ποτά, ακριβώς απέναντι από το Apple Shop. Το εσωτερικό του παραπέμπει στις πολυτελείς παριζιάνικες επαύλεις του 19ου αιώνα και τα must taste εδώ είναι τα on-tap gin-tonic και Twilight Samurai (με ιαπωνικό ουίσκι, Drambuie και bitters).

Ruffian

Το bar restaurant στο East Village της Νέας Υόρκης είναι βραβευμένο με Bib Gourmand από τον οδηγό Michelin, σερβίροντας comfort πιάτα αποκλειστικά στη μπάρα του. Διαθέτει όμως και μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λίστα κρασιών και αποσταγμάτων, από διάφορα σημεία της Γης.

