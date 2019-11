Coming soon | 5 μουσικά δρώμενα για την ατζέντα σας

Με τη γιορτινή περίοδο να ξεκινάει σύντομα, τι καλύτερο από μία βραδιά γεμάτη μουσική και λαμπερές ερμηνείες. Από το δημοφιλές μιούζικαλ Ωραία μου κυρία μέχρι τον Μαγεμένο Αυλό, αυτά είναι τα μουσικά δρώμενα για τα οποία αξίζει να προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας.

Το πολυδιάστατο σχήμα Echo Collective στο ΚΠΙΣΝ

Οι Echo Collective παρουσιάζουν στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος μια συναυλία αφιερωμένη στον συνθέτη Jóhann Jóhannsson - ένα μουσικό ταξίδι με βαθύ προσωπικό νόημα για κάθε ακροατή. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο μουσικό σχήμα, που με όχημα την κλασική του παιδεία, αναζητά συνεχώς μουσικές προκλήσεις και απαιτητικά έργα, βάζοντας πάντα τη δική του σφραγίδα.

Μία τέτοια πρόκληση είναι και το έργο 12 Conversations with Thilo Heinzmann του Jóhann Jóhannsson, ένα κουαρτέτο εγχόρδων σε 12 μέρη.

25/11, Ώρα Έναρξης: 20.30, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τιμή εισιτηρίου: 10€

Ο πιανιστικός μαραθώνιος της Elisabeth Leonskaja με Σονάτες του Shubert

Η σπουδαία πιανίστρια ξαναρχίζει τη μαραθώνια διαδρομή της, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στις 20:30 έχοντας ως αφετηρία την Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Στο πρώτο της πρόγραμμα για την τρέχουσα περίοδο, η Leonskaja ερμηνεύει την πρώιμη σονάτα σε λα ύφεση μείζονα του Σούμπερτ (1817), όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 20 ετών, συνεχίζει με την ημιτελή σε ντο μείζονα του Απριλίου του 1825 και κρατά για τον επίλογο της βραδιάς την αριστουργηματική Σονάτα σε ντο ελάσσονα, έργο των τελευταίων μηνών της ζωής του λαμπρού μουσουργού. Στο δεύτερο, θα ακουστούν οι Σονάτες για πιάνο σε μι μείζονα, σε λα ελάσσονα και σε λα μείζονα, ενώ στο τρίτο οι Σονάτες σε ντο μείζονα, σε φα ελάσσονα και σε σι ύφεση μείζονα.

14/12, 17/2 & 11/3 2020, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ωραία μου κυρία

Η Ωραία μου κυρία των Άλαν Τζέυ Λέρνερ και Φρέντερικ Λόου, ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή μιούζικαλ στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην ολοκληρωμένη μουσική μορφή του από την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ρομαντική ιστορία του Χένρυ Χίγκινς, του διακεκριμένου καθηγητή φωνολογίας στο Λονδίνο των αρχών του 20ού αιώνα, ο οποίος προσπαθεί να μεταμορφώσει μια πλανόδια λουλουδού με βαριά, ακατάληπτη προφορά σε κυρία της υψηλής κοινωνίας, μεταφέρεται σε ένα ατμοσφαιρικό καμπαρέ βγαλμένο μέσα από τους πίνακες του Τουλούζ-Λωτρέκ, τα βαριετέ των ταινιών του Φελλίνι και τα σκοτεινά καμπαρέ του Μπομπ Φόσσι.

Δύο πιάνα, φωνές, σώματα και ξέφρενοι χοροί καν-καν σε ένα μιούζικαλ για τον πόλεμο των φύλων και των τάξεων με υπέροχα τραγούδια όπως το I could have danced all night, καθιστούν το Ωραία μου κυρία ένα από τα δημοφιλέστερα μιούζικαλ μέχρι σήμερα.

21/11-31/12, Ώρα έναρξης: 20.00, Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ντον Κάρλο

Ο Ντον Κάρλο, η σημαντικότερη μεγαλόπρεπη όπερα του Βέρντι, παρουσιάζεται –στην ιταλική πεντάπρακτη εκδοχή (Μόντενα)– για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή που υπογράφει ο Σερ Νίκολας Χάιτνερ.

Βασισμένος στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Φρίντριχ Σίλλερ, ο Ντον Κάρλο είναι μια όπερα γεμάτη εντυπωσιακές άριες, ντουέτα και επιβλητικά σύνολα, ταυτόχρονα όμως είναι ένα έργο με βαθιά ανθρώπινους χαρακτήρες, οι οποίοι αγωνίζονται να ισορροπήσουν ανάμεσα στα συναισθήματά τους και στο καθήκον. Η πολυεπίπεδη πολιτική διάσταση, με τη σύγκρουση ανάμεσα στην κοσμική εξουσία και την εκκλησία, ανάμεσα στον φιλελευθερισμό και την απολυταρχία, ενδιέφερε ιδιαίτερα τον Βέρντι.

Η υπόθεση της όπερας δεν έχει μεγάλη σχέση με ιστορικά γεγονότα, αλλά αντιθέτως μπλέκει πραγματικά με φανταστικά πρόσωπα και εκτυλίσσεται παράλληλα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τα συναισθήματα του Ντον Κάρλο, διαδόχου του θρόνου της Ισπανίας, για την Ελισάβετ των Βαλουά, η οποία, ενώ αρχικά προοριζόταν για εκείνον, τελικά για πολιτικούς λόγους παντρεύτηκε τον πατέρα του Φίλιππο Β΄. Το δεύτερο είναι πολιτικό και αφορά τον αυταρχικό τρόπο με τον οποίο διοικούσαν οι Ισπανοί τη Φλάνδρα.

8, 13, 15, 19, 21, 28/12 και 9, 2, 5/1 2020, Ώρα έναρξης 19.00 (Κυριακές 18.30), Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Χριστούγεννα στο Μέγαρο - Ο Μαγικός Αυλός

Κλασικές μελωδίες, λυρικό τραγούδι, χορός, θέατρο σκιών αλλά και ένα μουσικό παραμύθι είναι η ιδανική συνταγή για τα πιο χαρούμενα Χριστούγεννα στο στολισμένο και κατάφωτο Μέγαρο. Η εορταστική περίοδος ξεκινά με τον "Μαγικό αυλό" του Μότσαρτ, που μεταμορφώνεται σε μια ονειρική χορογραφία από τον Μωρίς Μπεζάρ, εμβληματική προσωπικότητα του χορού στον 20ό αιώνα, την οποία ερμηνεύουν οι έξοχοι χορευτές του Béjart Ballet Lausanne.

20-30/12, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στο εορταστικό πνεύμα των ημερών, οι μουσικές προτάσεις του Μεγάρου περιλαμβάνουν το ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου της Ουρανίας Γκάσιου (22/12/2019), τις δύο συναυλίες με τίτλο "Christmas in Athens" του Μάριου Φραγκούλη (27 & 28/12/2019, συμπαραγωγή Αrietta – ΜΜΑ) καθώς και το πρωτοχρονιάτικο γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (30/12/2019) και τις φωνές της σοπράνο Βασιλικής Καραγιάννη, της μετζοσοπράνο Ειρήνης Καράγιαννη, του τενόρου Δημήτρη Πακσόγλου και του μπάσου Αλέξανδρου Σταυρακάκη.