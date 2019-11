Το πρώτο κόμικ στην ιστορία της Marvel πουλήθηκε για 1,2 εκ. δολάρια

Πολύ πριν η Marvel εξελιχθεί σε μία από τις πιο επικερδείς και σημαντικές επιχειρήσεις της pop κουλτούρας, πάσχιζε ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το πρώτο της τεύχος. Το 1939, ο τότε όμιλος της Timely Comics ήταν εκείνος που έβγαλε στην αγορά το comic book με τίτλο Marvel Comics #1. Σε αυτό πρωταγωνιστούσαν ήρωες όπως οι Human Torch (από τους Fantastic Four), o Warren Worthington που ήταν γνωστός ως Angel και αποτέλεσε προάγγελο των X-Men, o Namor the Sub-Mariner (μία διαφορετική εκδοχή του Aquaman), o -εμπνευσμένος από την κουλτούρα των γουέστερν- Masked Raider και ο Ka-Zar the Great που θύμιζε αρκετά τον Tarzan.

Το αρχικό τεύχος κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του συγκεκριμένου έτους, στην τιμή των 10 cents και πούλησε αμέσως και τα 80.000 αντίτυπα που είχαν τυπωθεί. Η επιτυχία φάνηκε λοιπόν από νωρίς για την εταιρεία που αργότερα μετονομάστηκε σε Atlas Comics και εν τέλει, στις αρχές της δεκαετίας του 1960 πήρε το όνομα του πρώτου κόμικ που έβγαλε ποτέ - αφού πλέον είχε περάσει στα χέρια των Stan Lee και Jack Kirby.

Σήμερα, 8 δεκαετίες μετά, ένα αντίγραφο του original copy πουλήθηκε μέσω της εταιρείας Heritage Auctions στο Ντάλας των ΗΠΑ έναντι 1,26 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών, ο αγοραστής του επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

