11 λογαριασμοί που αξίζει να ακολουθήσετε στο Instagram για περισσότερη έμπνευση και εσωτερική αναζήτηση

Από αστρολόγους και workout gurus μέχρι ειδικούς σε θέματα σχέσεων, αυτοί οι λογαριασμοί στο Instagram ανοίγουν ένα μικρό παράθυρο στον κόσμο και προσφέρουν μια διαφορετική προοπτική. Ακόμα και σε σκοτεινούς καιρούς, το feed σας μπορεί να γεμίσει με θετική ενέργεια και να σας δώσει έμπνευση και κίνητρο για εσωτερική αναζήτηση.

Moon Omens

Με καθημερινές δηλώσεις και διαφορετική προοπτική για τα τρέχοντα γεγονότα, το Moon Omens σας ωθεί να κάνετε ένα βήμα πίσω και να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά.

Heidi Rose Robbins

Η Heidi δεν είναι η κλασική σας αστρολόγος. Οι χειρόγραφες καθημερινές προβλέψεις της είναι συγκεκριμένες και αισιόδοξες, συμπεριλαμβάνοντας τα πάντα από το φεγγάρι μέχρι την ανθρώπινη φύση.

The Hood Witch

Ο λογαριασμός ξεκίνησε από μια γυναίκα που ονομάζεται Bri και το μότο της είναι "Καθημερινή μαγεία για τον σύγχρονο μυστικιστή". Το Hood Witch έχει μια ιδιαίτερη προοπτική που ενσωματώνει την ευεξία, την επούλωση και το μυστικισμό.

Yung Pueblo

Ο Yung Pueblo ασχολείται με τον διαλογισμό, είναι συγγραφέας και ομιλητής με έδρα τη Νέα Υόρκη, και βοηθά στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την ενδυνάμωση, καλλιεργώντας την αγάπη ανάμεσα στις σχέσεις.

Lalah Delia

Η συγγραφέας που δημοσίευσε πρόσφατα το βιβλίο "Vibrate Higher Daily" χρησιμοποιεί τη δική της ζωή και τα εμπόδια που συναντά για να διδάξει τους άλλους.

The Class

Η Taryn Toomey ίδρυσε το The Class ως "μια μεταμορφωτική προπόνηση μυαλού και σώματος και όποιος έχει ιδρώσει και φωνάξει μέσα από τα μαθήματα της στη Νέα Υόρκη, μπορεί να επιβεβαιώσει τη μαγεία του. Αυτή η ίδια ενέργεια βρίσκεται στον Insta λογαριασμό της - ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τις τάξεις της και μέσω διαδικτύου.

Shaman Durek

Ο Durek αναφέρεται συχνά ως "Σαμάνος της Gwyneth Paltrow" και στόχος του είναι να αναδείξει τον Σαμανισμό στον σύγχρονο κόσμο με μια πιο απλή γλώσσα. Είναι επίσης ο συγγραφέας του "Spirit Hacking: Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself, and Light Up the World".

To Be Magnetic

Η Lacy Phillip έχει δημιουργήσει το workshop "To Be Magnetic" για να λανσάρει και να επικοινωνήσει το δικό της μανιφέστο.

Chani Nicholas

Η αστρολόγος Chani Nicholas διαχωρίζει τον εαυτό της από τους "συναδέλφους" της που έχουν κατακλύσει τα social media, προσφέροντας προβλέψεις, καθώς στις μηνιαίες προβλέψεις της εστιάζει στην αυτο-φροντίδα, τον ακτιβισμό και την αλλαγή του τρόπου σκέψης.

The Holistic Psychologist

Με σπουδές στο Cornell και το New School, η Δρ. Nicole LePerla υιοθέτησε μια πιο ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει τη δουλειά της με το μυαλό και το σώμα.

Rebecca Gordon

Η αστρολόγος του BAZAAR.com αντιμετωπίζει την αστρολογία με μία μοναδική προσέγγιση, καθοδηγώντας τους followers να καταλάβουν τι σημαίνουν οι μετακινήσεις διαφορετικών πλανητών και πώς τους επηρεάζουν αλλά και να μάθουν περισσότερα για την αστρολογία.