Η Khloé Kardashian πουλάει την έπαυλή της για 18.95 εκατομμύρια δολάρια

Φαίνεται ότι η Khloé Kardashian είναι έτοιμη να αποχαιρετίσει την έπαυλή της στο Καλαμπάσας για το ποσό των 18,95 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πολυτελής κατοικία έχει παρουσιαστεί στο εξώφυλλο του Architectural Digest και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για πολλά από τα επεισόδια του Keeping Up With the Kardashians.

Η έπαυλη των 1000 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται στη γειτονιά Oaks του Καλαμπάσας και "κουβαλάει" τη δική της χολιγουντιανή ιστορία. Ο μεσίτης της οικογένειας, Tomer Fridman, γνωστοποίησε την πώληση μέσα από το Real Talk στο IGTV και παρόλο που δεν ήθελε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την ιδιοκτησία, είναι σαφές βάσει όλων των λεπτομερειών του ότι ανήκει στην star του Keeping Up With the Kardashians.

"Έχει χολιγουντιανή ιστορία. Αρχικά άνηκε στην πρώην σύζυγο ενός πολύ γνωστού celebrity που της το αγόρασε στο πλαίσιο του διαζυγίου τους. Στη συνέχεια το πουλήσαμε σε έναν πολύ νέο ποπ σταρ που είναι πολύ δημοφιλής μέχρι και σήμερα. Και όταν αυτός αποφάσισε να μετακομίσει, το πούλησα σε μία από τις πιο αγαπημένες-αγαπημένες-αγαπημένες μου πελάτισσες, της οποίας το όνομα δεν μπορώ να αναφέρω" είπε ο Fridman, σύμφωνα με το People.

Τον Μάρτιο του 2016, το σπίτι της Khloé παρουσιάστηκε στο εξώφυλλο του Architectural Digest μαζί με το σπίτι της αδελφής Kourtney (έχουν αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ζουν στον ίδιο δρόμο). Στο cover story, η Khloé αποκάλυψε ότι αγόρασε το σπίτι από τον Justin Bieber το 2014 και τα αρχεία ιδιοκτησίας δείχνουν ότι ο Bieber αγόρασε το σπίτι από την πρώην σύζυγο του Eddie Murphy, Nicole Murphy, η οποία έλαβε το σπίτι όταν πήραν διαζύγιο.