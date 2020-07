The Greek Source | Η πλατφόρμα που αναδεικνύει το σύγχρονο ελληνικό design στη Νέα Υόρκη

Απόφοιτη του New York School of Interior Design, η Julia Cotsarelis ξεκίνησε την καριέρα της ως σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων σε residential firms στο Μανχάταν, πριν στραφεί στο commercial interior design, και στη συνέχεια ιδρύσει το The Greek Source. Γεννημένη στις ΗΠΑ από Έλληνες γονείς - ο παππούς της μετανάστευσε τη δεκαετία του '50 και η μητέρα της μετακόμισε στην Αμερική στα '80s όπου και παντρεύτηκε τον πατέρα της -, η Julia μεγάλωσε περνώντας κάθε καλοκαίρι της στην Ελλάδα, εξερευνώντας τη χώρα και απολαμβάνοντας χρόνο με την οικογένεια της. Πρόσφατα, μετακόμισε στο Μανχάταν όπου εμπνέεται σε καθημερινή βάση από την ποικιλομορφία που προσφέρει η πόλη.

Σε αυτή την ήδη ενδιαφέρουσα καθημερινότητα, έρχεται να προστεθεί το The Greek Source, μια ελληνική πηγή στη Νέα Υόρκη, όπως δηλώνει ξεκάθαρα το όνομα της πλατφόρμας. Αρκεί ένα scroll-down στο Instagram για να αισθανθεί κανείς το αέναο ελληνικό καλοκαίρι και όλη την ατελείωτη έμπνευση που προσφέρει σε δημιουργούς, καλλιτέχνες και τεχνίτες.

Πώς ξεκίνησε το The Greek Source και ποια η φιλοσοφία του;

Η Ελλάδα έχει έναν πλούσιο κόσμο σχεδιαστών, επιχειρηματιών και καλλιτεχνών και ήθελα να συστήσω αυτούς τους τεχνίτες στη βιομηχανία σχεδιασμού της Νέας Υόρκης. Δεν έβλεπα αρκετά την ελληνική παρουσία σε εμπορικές εκθέσεις όπου βρισκόμουν για να προμηθευτώ προϊόντα και έτσι ανέλαβα να επιμεληθώ εγώ μια επιλογή από αυτά σε μια πλατφόρμα. Η φιλοσοφία μου βασίζεται σε μια λογική "πίσω στη φύση", έτσι αποφεύγω προϊόντα μαζικής παραγωγής που κατασκευάζονται με υψηλό περιβαλλοντικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι αναζητώ προϊόντα που είναι χειροποίητα και συχνά μοναδικά. Σε μεγάλο βαθμό, επειδή τα έξοδα αποστολής πέραν του Ατλαντικού έχουν γίνει αρκετά ακριβά, αυτά τα προϊόντα δεν θα είναι φθηνά. Αλλά τελικά ελπίζω να δημιουργήσω την απαίτηση για μια νέα αισθητική που αποτελεί παράδειγμα του σύγχρονου ελληνικού σχεδιασμού, που δίνει έμφαση στην κομψότητα, την απλότητα, τη δημιουργικότητα και την αρμονία με τη φύση.

Το The Greek Source προωθεί τις καλύτερες ελληνικές artisanal εταιρείες. Η πλατφόρμα επιτρέπει σε ανερχόμενους αλλά και ήδη εδραιωμένους σχεδιαστές και καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ένα παγκόσμιο κοινό και κυρίως στη Νέα Υόρκη.

Πώς θα ορίζατε το ελληνικό design σήμερα;

Το σύγχρονο ελληνικό design είναι τόσο υψηλής ποιότητας που του αξίζει ένα ευρύτερο κοινό. Τα περισσότερα αποφεύγουν τα στερεότυπα στα οποία εκτίθενται παραδοσιακά οι τουρίστες στην Ελλάδα. Θέλω να αναδείξω το ελληνικό design ως έναν γόνιμο τομέα που μπορεί να βασίζεται ή και όχι σε θέματα της αρχαιότητας και, με αυτόν τον τρόπο, να επεκτείνω την αγορά για τα φρέσκα και μοναδικά προϊόντα των σύγχρονων Ελλήνων τεχνιτών και σχεδιαστών.

Με ποια κριτήρια επιλέγετε όσα παρουσιάζετε;

Η πλειονότητα των κομματιών που επιλέγω είναι χειροποίητα, όχι μόνο από σκληρά εργαζόμενους τεχνίτες, αλλά ξεχωριστά στο μυαλό και την καρδιά. Οι σχέσεις μου με τους σχεδιαστές και τους καλλιτέχνες είναι επιτακτικές και συνδέομαι με εταιρείες που κατανοώ και μοιράζονται την αγάπη μου για την ελληνική αισθητική. Είμαι πολύ επιλεκτική και θέλω να διασφαλίσω ότι κάθε προϊόν είναι υψηλής ποιότητας με μοναδικό σχεδιασμό. Προσπαθώ να βρω ένα εκλεπτυσμένο κομμάτι που έχει επίσης μια ελληνική αναφορά.

Ποιο είναι το feedback που λαμβάνετε στη Νέα Υόρκη;

Μέχρι στιγμής, τα σχόλια που λαμβάνω είναι εξαιρετικά θετικά τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και μέσω των φίλων και των γνωστών μου. Έχω ήδη πουλήσει κομμάτια από Έλληνες τεχνίτες ακόμη και πριν κυκλοφορήσω τον επερχόμενο ιστότοπό μου, το thegreeksource.com. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανεκπλήρωτη ανάγκη προώθησης ενός φόρουμ και μιας ψηφιακής βιτρίνας για τα έργα Ελλήνων τεχνιτών που θέλουν να επεκτείνουν την παρουσία τους και τις πωλήσεις τους παγκοσμίως.

Τι σημαίνει για εσάς ελληνικό καλοκαίρι;

Ελληνικό καλοκαίρι σημαίνει να επανασυνδέω με τον εαυτό μου και να αποχωρώ από την ταραχώδη ζωή στο Μανχάταν. Βρίσκω συναρπαστικό πώς κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα, νιώθω σαν να ξαναζώ την παιδική μου ηλικία. Βυθίζομαι στη διαχρονική ομορφιά και την έμπνευση και νιώθω σαν ο σύγχρονος κόσμος να μην έχει επηρεάσει τον τρόπο ζωής εκεί.

Aγαπημένο μέρος/συνήθεια στην Ελλάδα;

Τίποτα δεν συγκρίνεται με το να περνάω χρόνο στο χωριό της οικογένειάς μου κοντά στα νησιά του Ιουνίου. Το χωριό είναι μια συνεχής πηγή έμπνευσης για μένα, από τον αγροτικό τρόπο ζωής, μέχρι τα αρχαία ερείπια στα περίχωρα της πόλης. Έχω τόσες πολλές όμορφες αναμνήσεις εκεί και θα είναι για πάντα ένα αγαπημένο μέρος για να πηγαίνω.

Πού πιστεύετε ότι οδηγούνται οι αγοραστικές συνήθειες εν μέσω της πανδημίας του covid-19; Τι θεωρείτε ότι θα αλλάξει γενικά;

Λόγω του κορωνοϊού, τα διεθνή ταξίδια αναψυχής περιορίζονται δραστικά, έτσι η ελληνική πηγή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως τρόπος για κάποιον που δεν μπορεί να επισκεφθεί την Ελλάδα για να φέρει ένα κομμάτι της στο σπίτι. Οι ψηφιακές αγορές έχουν πολλά οφέλη, επειδή δεν περιορίζονται από φυσικό χώρο, τοποθεσία ή χρόνο. Νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία να εξατομικεύσετε την ψηφιακή εμπειρία αγορών και να δώσετε στους πελάτες πρόσβαση σε προϊόντα που μπορεί να μην έχουν ανακαλύψει ποτέ πριν. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις αλλαγές και να βγούμε από αυτήν την πανδημία με νέες αξίες για το design.