Eat Chic | Το Davies and Brook του Daniel Humm λειτουργεί ξανά στο Λονδίνο

Το Davies and Brook θα λειτουργήσει ξανά στο Claridge's, μετά το lockdown, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020. Το εστιατόριο άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2019, αποτελώντας το πρώτο εγχείρημα του διάσημου chef Daniel Humm (από το φημισμένο Eleven Madison Park, με 3 αστέρια Michelin, στη Νέα Υόρκη) στο Λονδίνο. Έχοντας αφήσει ήδη το στίγμα του στη γαστρονομική σκηνή της πόλης τους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας του, το εστιατόριο θα ανοίξει ξανά και θα καλωσορίσει τους επισκέπτες με την ίδια φιλοσοφία και ζεστασιά, καθώς επίσης και τα μοντέρνα μενού του.

Το μπαρ

Νέα πιάτα θα κάνουν την εμφάνισή τους στο opening του εστιατορίου, συμπεριλαμβανομένου του Whole Roasted Chicken - ένα πιάτο που αγαπάει ιδιαίτερα ο Chef Humm και ενδείκνυται για ένα οικείο δείπνο μεταξύ δύο ατόμων. Γεμιστό με φουά γκρα, μαύρη τρούφα και τσουρέκι, το κοτόπουλο φτάνει στο τραπέζι υπέροχα ψημένο με φίνα συνοδευτικά.

Η σάλα του εστιατορίου

Το Davies and Brook θα είναι ανοιχτό Τρίτη με Σάββατο από τις 5.30 το απόγευμα, για ποτά και bar snacks και 6 με 9 για δείπνο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν πλέον τα ποτά τους κι εκτός του μπαρ, σε ένα νέο αίθριο με θέα στη Davies Street. Αυτός ο φρέσκος χώρος, γεμάτος γιασεμί στην καρδιά του Mayfair, θα γίνει το τέλειο spot για walks-in προκειμένου να δοκιμάσετε τη νέα λίστα ποτών και το bar food. Η λίστα με τα σνακ έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια εντυπωσιακή αλλά παιχνιδιάρικη ευκαιρία να δοκιμάσετε το φαγητό του Chef Humm, με το "The Humm Dog" να κάνει το ντεμπούτο του στο μενού. Εμπνευσμένο από την κλασική λιχουδιά των Αμερικανών, το χοιρινό χοιρινό κρέας είναι τυλιγμένο σε μπέικον και τοποθετείται σε ένα φρυγανισμένο κουλούρι brioche για να συμπληρωθεί με γραβιέρα, μαγιονέζα με μαύρη τρούφα και σέλινο. Αγαπημένα cocktails όπως το Maple Old Fashioned και το Celery Fizz επιστρέφουν δυναμικά για να συνοδεύσουν το bar food.

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε η υπηρεσία takeaway του εστιατορίου , η ομάδα σκοπεύει να προσφέρει το περίφημο CFC (Claridge’s Fried Chicken) για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέσα στους επόμενους μήνες.

Claridge's, 27 Knightsbridge, Λονδίνο. Για κρατήσεις: +44 020 7107 8848.